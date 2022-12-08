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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında, kültür, sanat ve eğitim alanlarında işbirliği protokolü imzalandı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Hakan Ataöv Toplantı Sanlonu’nda gerçekleşen ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından imzalanan iş birliği protokolü ile KKTC’nin kültür – sanat ve eğitim yaşamını geliştirmek, zenginleştirmek, düzenli ve her yurttaş için ulaşılır olabilmesi için ortak çalışmalar yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre protokolün imzalanması öncesinde kısa bir konuşma yapan Ataoğlu, DAÜ ile birçok işbirliğine imza attıklarını, bundan sonraki süreçte de buna benzer işbirliklerin devam edeceğini belirtti.

Ataoğlu, kültür ve sanat alanında imzalanan bu protokol ile de kültür ve sanat faaliyetlerinin akademik anlamda düzenlenmesine, toplumun geneline yayılmasına katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

“Bizler kültür ve sanat alanında atacağımız bu imza ile gençlerimizin kültür ve sanat alanında atacakları imzalara destek olma, kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumun geneline yayılmasını sağlama hedefindeyiz” diyen Ataoğlu, “her alanda olduğu gibi, kültür ve sanat alanında, ulusal ve uluslararası boyutta önemli çalışmalara imza atan gençlerimizin, akademik bir yapıyla buluşturmak bizleri heyecanlandırıyor” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da yaptığı konuşmasında, bir devlet üniversitesi olarak DAÜ’nün, ülkenin kültür ve sanatının gelişimine katkı koyacağına inandıkları böylesi bir iş birliğine imza atacak olmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile DAÜ arasında gerçekleştirilecek kültür ve sanat alanlarındaki iş birliği protokolü imza etkinliğinde, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Ahmet Pehlivan ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Genel Sorumlu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre de hazır bulundu.

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