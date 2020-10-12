  • BIST 1.178
  • Altın 486,173
  • Dolar 7,8535
  • Euro 9,2749
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakan Pilli:7 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı: Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı

» »
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan dün Derinya Kara Sınır Kapısı’nda yaşananlara ilişkin açıklama geldi.
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı: Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan dün Derinya Kara Sınır Kapısı’nda yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: “Derinya Kara Sınır Kapısı’nda 11 Ekim, 2020 akşamı aşırı milliyetçi ve şoven örgüt mensuplarının Rum polisi nezaretinde barikatları kırarak ara bölgeye geçmesi ve ellerindeki meşaleler ile havai fişekleri bölgeye atmak suretiyle yangın çıkarması kabul edilemezdir.

Rum yetkililerin bugün yaptıkları kınama açıklamaları, bundan önce meydana gelen benzer nitelikteki olaylara ilişkin açıklamaları hatırlatmaktadır. Medya aracılığıyla Rum polisinin önünde cereyan ettiği açıkça görülen mezkur olayla ilgili olarak kimlik tespit çalışmalarının halen devam ettiği yönündeki açıklamalar trajikomiktir. Rum polisinin bundan önce meydana gelen olaylarda sadece kısa süreli tutuklama yapması ve sözde delil yetersizliği bahanesiyle kışkırtıcı eylemlere karışanlara yönelik gerekli işlemleri yerine getirmemesi, bu olaylara karışanları teşvik etmektedir. Aynı sahne dün akşam da kurulmuş, Rum polis engelini kolayca aşan, ellerinde Yunan bayrakları bulunan faşist grup, emellerine yine polis nezaretinde ulaşmış ve gösterinin ardından herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan olay yerinden kolaylıkla ayrılabilmiştir.

Bu olay Birleşmiş Milletler nezdinde protesto edilmiş ve gerekli girişimlerin yapılması istenmiştir. Buna ilaveten, Rum medyasında da duyurulduğu üzere, 13 Ekim 2020 tarihinde Lefkoşa’da, 17 Ekim 2020 tarihinde ise Derinya’da motosikletli grupların katılımıyla yine aynı mahiyette düzenlenecek gösterilere katılmaları yönünde Rum halkına faşist örgütlerce çağrılar yapılmaktadır.

Bakanlığımız, bahsekonu iki gösteriye de katılacak aşırı grupların kara sınır kapılarına yaklaştırılmaması ve Rum tarafı için samimiyet testi olacak bu konuda Rum yönetimince gerekli önlemlerin alınması hususlarında çaba göstermesi için Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne gerekli telkinde halihazırda bulunmuştur.” 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu: "ELAM suç örgütü ilan edilmeli ve kapatılmalı"12 Ekim 2020 Pazartesi 17:16
  • Girne'de yarın 6 saatlik elektrik kesintisi!12 Ekim 2020 Pazartesi 17:10
  • KAR-İŞ ülkenin her yanında öğrenci taşımacılığına başladıklarını açıkladı12 Ekim 2020 Pazartesi 16:15
  • Bağımsızlık Yolu'ndan Derinya Olayları açıklaması12 Ekim 2020 Pazartesi 16:11
  • Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke HAYIR12 Ekim 2020 Pazartesi 16:10
  • Çavuşoğlu:Ders kayıpları en kısa sürede giderilecek12 Ekim 2020 Pazartesi 16:09
  • En düşük katılımlı seçim12 Ekim 2020 Pazartesi 16:01
  • Yarın sağanak yağış bekleniyor12 Ekim 2020 Pazartesi 15:54
  • Kayıp Şahıs Bulundu12 Ekim 2020 Pazartesi 15:41
  • İzcan: Safları sıklaştırma zamanı12 Ekim 2020 Pazartesi 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti