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Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Uygulama Birimlerimizin Acil Durum Hatları

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Güney Kıbrıs'ta yarından itibaren serbest çalışan hekimler, özelde çalışan hekimler ve hemşireler devletin hizmetine girecek. Hazırlanan kararnamede tüm sağlık görevlileri devlete hizmete çağrıldı.
Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Uygulama Birimlerimizin Acil Durum Hatları

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığına bağlı Enformasyon Dairesi, yurt dışında ikamet eden vatandaşların, koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirlere dair sorularını yanıtlamak üzere yurt dışı temsilciliklerimizdeki acil durum numaralarını hizmete koydu.

Vatandaşların bulunduğu ülkeye dair soruların nöbetçi diplomatlar tarafından yanıtlanacağı kaydedildi.

Vatandaşların bulundukları ülkede temsilciliğik olmaması halinde en yakın ülkedeki temsilciliğik ile temas kurulabileceği de bildirildi.

ANKARA

0532 520 83 99

0538 488 99 86

0535 411 41 31

0538 040 47 71

İSTANBUL

0549 760 90 90

0549 825 71 11

0549 825 71 12

0532 242 78 53

İZMİR

0538 096 16 96

MERSİN

0533 553 57 54

TRABZON

0532 430 88 05

ANTALYA

0505 098 71 31

GAZİANTEP

0532 518 10 77

LONDRA

+44 (0) 7495 171 824

+44 (0) 7930 304 221

+44 (0) 7496 685 617

NEW YORK

+ 1 917 912 35 79

WASHINGTON

+ 1 202 710 09 70

BERLİN

+49 176 317 45624

BUDAPEŞTE

+ 36 30 155 94 93

ROMA

+393 456 23 6952

BRÜKSEL

+32 474 96 93 41

CENEVRE

+41 78 884 29 34

STRASBOURG

+33 645 07 79 29

STOKHOLM

+46 73 716 96 84

HELSİNKİ

+358 456 43 10 40

BAKÜ

+994 502 122 396

ISLAMABAD

+92 300 855 2443

DOHA

+974 66 611 976

MUSCAT

+968 9646 88 00

MANAMA

+973 390 92 765

ABU DABİ

+971 50 313 2043

BİŞKEK

+996 554 456 786

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