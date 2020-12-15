Başbakan Yardımcısı Arıklı: Arıklı: “KIB-TEK’teki vurgunun durdurulması lazım… Yoksa sonu KTHY’nin sonuna döner”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KIB-TEK'te büyük bir vurgun olduğunu savunarak bu vurgunun önlenmesi için El-Sen’e iş birliği çağrısı yaparak “KIB-TEK’teki vurgunun durdurulması lazım… Yoksa sonu KTHY’nin sonuna döner” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ programına telefon bağlantısı ile katılarak, El-Sen’in greve gitmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Arıklı, bu eylemin kamuoyuna yansıtıldığı gibi bir hükümete karşı bir eylem olduğunu sanmadığını belirterek henüz güvenoyu almadıklarını hatırlattı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) büyük bir ‘vurgun’ olduğunu dile getiren Arıklı, sendikanın bu vurgunun önlenmesi adına iş birliği yapması gerektiğine dikkat çekti.

Grevin asıl nedeni olarak ise dört adet ambarın güvenliği ile ilgili olduğunu belirten Arıklı, ambarların güvenliğinin sağlanması için sendikanın yüksek maaşlı teknisyenleri kullanarak, ek mesai ücretlerinin o kişilere ödenmesi gerektiğini savunduğunu ancak 200 bin TL’lik bir ek mesai ücretinin maliyetinin fazla olduğunu ve özel güvenlik şirketine verilmesi halinde ödenecek tutarda tasarrufa gidileceğini vurguladı.

Arıklı, 200 bin TL, ödemek yerine 86 bin TL ödeneceğini ve bu durumun KIB-TEK’te tasarruf bakımından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

“SENDİKADA ‘GÜÇ’ KAVGASI”

Sendikanın “Özel güvenlik şirketlerinden yardım alamazsınız” şeklinde ifadeleri olduğunu dile getiren Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, “Teknisyenlere daha fazla maaş aldırmaya çalışılıyor” dedi.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ın kendisini greve gitmeden önce aradığını da aktaran Arıklı, “Güvenoyu aldıktan sonra elbette ki sendikayla oturup sorunları çözeriz dedim ama yine de greve gitti” şeklinde konuşarak sendikanın içerisinde ‘güç’ kavgası yaşandığını savundu.

“İŞÇİNİN HAKLARINA DOKUNMAYALIM AMA FAZLA ALMASINA DA İZİN VERMEYELİM”

KIB-TEK’in sadece sendikanın değil vatandaşın malı olduğuna işaret eden Erhan Arıklı, “Neticede amaç aynı olduğuna göre işçinin haklarına dokunmayalım ama fazla almasına da izin vermeyelim… Ayıp ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“KIB-TEK’İN BU ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Arıklı, KIB-TEK’te ciddi bir vurgun olduğunu ve bu vurgunun önlenmesi adına ilk önce siyasilerin, sendikaların ardından da halkın iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirterek KIB-TEK’in bu şekilde devam etmesinin mümkün olmadığını aktardı.

Meclis araştırma raporu olduğunu da ifade eden Arıklı, raporun tamamlanmasının ardından KIB-TEK’teki vurgunun ortaya çıkacağının altını çizdi.

Arıklı, “KIB-TEK’teki vurgunu durdurmamız lazım yoksa bu kurumun sonu da Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın sonuna döner” dedi.