Başbakan Yardımcısı Arıklı: Pazar Günleri Açılıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “2 Mayıs Pazar gününü Sağlık Üst Kurulu önerileri doğrultusunda açacağımız geçen hafta kararlaştırıldı. Bugün bakanlar kurulunda haftaya 9 Mayıs Pazar gününün kararı konuşulacak” dedi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

“ Marketler, restoranlar, cafeler Pazar günleri yine kapalı olacak ama insanlar köyüne ailesine gidebilecek.Geçen hafta böyle konuşulmuştu. Karar değişmez ise böyle olacak. Bizimde yapmamız gereken Türkiye’nin yaptığı gibi anneler günü ve bayram gibi bir araya gelinecek zamanlarda kapalı olup sonrasında turizmin de önünü açarak açılıma gitmeliyiz. Ama Pazar günleri açılacak…”