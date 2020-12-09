Başbakan Yardımcısı Arıklı, Vatandaşlık otomasyona bağlanmalı

"Yalnızca evlilikten bekleyen 3 bin kişi var. Diğer hak sahibi olanlarla 8 bin civarında olması gerek."

Başbakan Yardımcısı Arıklı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı tv programında yalnızca 3 Bin kişinin evlilik nedeniyle vatandaşlık hakkı olduğunu söyledi ve hükümet protokolüne işaretle yeni yasanın hazırlanacağını ifade etti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Yalnızca evlilikten bekleyen 3 bin kişi var. Diğer hak sahibi olanlarla 8 bin civarında olması gerek. Bu işin otomasyona bağlanması yönünde yasanın çıkarılmasında kararlıyız” diye konuştu.