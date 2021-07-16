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Başbakan Yardımcısı Arıklı'dan önemli açıklama

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YDP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı'dan önemli açıklama
Başbakan Yardımcısı Arıklı'dan önemli açıklama

YDP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı'dan önemli açıklama..

Arıklı gönül isterdi ki 6 siyasi parti de Meclis te olsun. İki siyasi parti katılmama kararı aldı. saygı duyuyoruz.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan bana göre dünyaya B planını ilan edecek.

BRT canlı yayınında konuşan Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı YDP olarak Başkanlık sistemi ve devletin yeni ismi için çalışma başlattık açıklaması yaptı.

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