Başbakan Yardımcısı Canikli: Avrupa ağır hasta bir adamdır

Başbakan Yardımcısı Canikli, "Bundan sonra biz Avrupa'nın çöküşünü izleyeceğiz. Avrupa ağır hasta bir adamdır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bir otelde partinin kuruluşundan itibaren Trabzon'da görev alan yöneticilerin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında konuştu.

Türkiye'nin mevcut yönetim sisteminin çok sıkıntılı olduğuna değinen Canikli, bu sistemin kavgayı, çatışmayı körüklediğini ve dünyanın hiçbir bölgesinde uygulanmadığını aktardı.

Canikli, sistemin, ülke siyasetinde geçmiş yıllardan itibaren ortaya çıkardığı sorunları dile getirdi.

Kamuoyuna 16 Nisan'da birçok yönüyle önemi olan öneri sunacaklarını anımsatan Canikli, bunun Türk siyasi tarihinin önemli dönemeç noktalarından biri olacağını ifade etti.

"Dünyada hiçbir ülkede Türkiye'deki gibi saçma sapan, dengesiz bir hükümet sistemi yok." ifadesini kullanan Canikli, "İstihbari bilgiler geliyor bize, DEAŞ bile 'hayır' kampanyası yürütüyor. FETÖ bir taraftan, Hollanda, Almanya, hepsi beraber dizilmişler o kampanyayı yürütüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Can havliyle uğraşıyorlar"

Türkiye'nin parlamenter sisteme geçemeyeceğini belirten ve bunun gerekçelerini sıralayan Canikli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Kılıçdaroğlu ve ona benzer, milletin değerleriyle alay eden, onlara önem vermeyen hiçbir siyasi partinin, hiçbir mensubu kesinlikle Cumhurbaşkanı olamaz. Çünkü milletin çoğunluğunun desteğini almak gerekiyor. O sistemde Kılıçdaroğlu gibiler, HDP'nin genel başkanları gibi kişiler hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamaz ama mesela MHP Genel Başkanı bu sistemde Cumhurbaşkanı olabilir. Neden? Çünkü düşünceleri, yaklaşımları, tezleri itibariyle en azından şu andaki MHP ve onun genel başkanı için bu değerlendirmeyi yapmak mümkün. Çünkü milliyetçi muhafazakar bir taban üzerine kurulu bir siyasi söylemi ve uygulaması var yani, bu milletin çoğunluğuna hitap edebilir. Eksik noktalar da tamamlandığında olabilir ama hiçbir zaman CHP, HDP gibi siyasi partiler ve onların temsilcileri, onların destekledikleri hiçbir kimse cumhurbaşkanı olamaz, bu millet onları cumhurbaşkanı yapmaz. O nedenle zaten can havliyle uğraşıyorlar."

"Belki de onlara verilen görev o, bilemiyoruz"

Milletle gurur duyduklarını, Türkiye'nin aynı zamanda mazlum milletlerin de sesi olduğunu dile getiren Canikli, "Niye fitne çıkarmaya çalışıyorsun Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer avanesi? Belki de onlara verilen görev o, bilemiyoruz." şeklinde konuştu.

"Tarihin özeti, Avrupa'nın, batının dünyayı sömürüsü"

"FETÖ son silahlarıydı" ifadesini kullanan Canikli, "Ondan daha güçlü silah çıkaramıyorlar. Ondan büyük sonuç bekliyorlardı çünkü 40 yıldan beri yetiştirmişler, bugünler için dizayn etmişler. En son onu piyasaya sürdüler, darmadağın etti millet Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Ondan sonra zaten dengeleri bozuldu. Ondan sonraki saldırıları plansız." dedi.

Canikli, Mısır'da yaşananları da anımsatarak, "Ne insan hakkı, ne demokrasi, ne hukukun üstünlüğü. Onların zamanı gelince sadece kullandığı, içi boş, hiçbir zaman da uygulamadıkları, sadece milleti kandırmak için kullandıkları kelimeler, değerler. Biz bunları tarihimizden biliyoruz. Tarihin özeti, Avrupa'nın, batının dünyayı sömürüsü. Hangi tarihi okursanız okuyun, hepsinin ortak noktası sömürünün, zulmün özetidir." diye konuştu.

"Bundan sonra biz Avrupa'nın çöküşünü izleyeceğiz"

Canikli, Avrupa'nın son tavır ve yaklaşımlarıyla kendi ipini çektiği ve böylece çöküşün başladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Bundan sonra biz Avrupa'nın çöküşünü izleyeceğiz. Avrupa ağır hasta bir adamdır. Türkiye değil, Türkiye daha yeni ayağa kalktı, kafasını kaldırdı, bütün haşmetiyle etrafına bakıyor, tıpkı devraldığımız mirasın sahipleri gibi. Daha da güçlenerek inşallah çıkacak."

"Türkiye olmadan dünyaya adalet gelmez." ifadesini kullanan Canikli, "Türkiye sadece bir ülke olarak değil, kader birliği yaptığı bütün devletlerle ülkelerle milletlerle devreye girmeden, aktif olarak dünyanın yönetiminde rol almadan, söz sahibi olmadan dünyaya adalet gelmez. O doğrultuda hızla gidiyoruz." diye konuştu.