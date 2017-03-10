Başbakan Yardımcısı Canikli: Avrupa için ifade etmek gerekirse bir Nazi yaklaşımıdır

Başbakan Yardımcısı Canikli, Bakanların Avrupa'daki programlarına izin verilmemesi ile ilgili, "Almanya için, Avusturya için, tüm Avrupa için ifade etmek gerekirse bir Nazi yaklaşımıdır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canikli, Avrupa'da Türk siyasetçilerine toplantı yasağı getirilmesi konusunda Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde çok aşırı görüşlerin artmaya başladığını, baskıcı ve faşizan düşünce ve eylemlerin Avrupa siyasetinde merkeze doğru kaydığını belirtti.

"Tüm Avrupa için ifade etmek gerekirse bu bir Nazi yaklaşımıdır." ifadesini kullanan Canikli, şöyle devam etti:

"İşin en kötü tarafı, esasında bu tür düşüncelerin, bu tür eğilimlerin Avrupa'da ortaya çıkmaması, filizlenmemesi için gayret sarf etmesi gereken, sağduyulu olması gereken politikacıların sessiz kalmaları, adeta buna çanak tutmaları. Bunları haklı gösterecek, güçlendirecek politikalar üretmeleridir. Özellikle 16 Nisan referandum çerçevesinde oradaki vatandaşlarımıza getirmek istediğimiz, kamuoyuna sunduğumuz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne getirdiğini anlatmak için arkadaşlarımızın bilgilendirme faaliyetleri engellenmiştir. Engellenmeye devam edilmiştir. En kaba şekilde ve hiçbir şekilde insan hakları, demokratik değerlerle, evrensel değerlerle örtüşmeyecek şekilde gündeme getirilmekte ve engellenmektedir. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz. Yaklaşımlar hiçbir evrensel değerlerle örtüşmez, hukukun üstünlüğü demokratik ilkelerle bağdaşmaz."

Bu tür ifadeleri kullanmanın üzücü olduğunu vurgulayan Canikli, "Yapılanları gerçek boyutuyla tanımlamak üzücü ama bu ifadeleri kullanmaktan başka da bir seçeneğimiz yok. Bunlar baskıcı yöntemlerdir. Tam anlamıyla faşist uygulamalardır. Almanya için, Avusturya için, tüm Avrupa için ifade etmek gerekirse bir Nazi yaklaşımıdır. Nazi uygulamalarının, Nazizm uygulamalarının içinde bulunduğumuz yüzyılda tekrar ortaya çıkmaya başladığını... Hem de kendilerinden daha rasyonel, daha aklı başında kararlar ve adımlar beklediğimiz yöneticiler tarafından gündeme getirilmesi, adeta desteklenmesi son derece üzüntü verici bir hadise." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa katil terör örgütlerine destek veriyor"

Canikli, Avrupa'nın terör örgütleri ve yandaşlarına her türlü desteği sağladığını, bütün dünyanın da bunu bildiğine dikkati çekerek, Avrupa ülkelerinin bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarına finansal destek dahil olmak üzere koruma, kollama gibi her türlü desteği sunduğunu belirtti.

Son aylarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik başta Almanya olmak üzere, bütün Avrupa ülkelerinin örgüt üyelerinin rahatlıkla barınmalarının önünü açtığını anlatan Canikli, şunları söyledi:

"Başta Almanya, Hollanda, Avusturya olmak üzere insanlık suçu işliyorlar. Çünkü teröriste destek vermek başka bir anlama gelmez. Destek verdikleri, imkan sağladıkları teröristler Türkiye'de sivilleri katlediyor, devlete karşı ülkenin birliğini, bütünlüğünü ortadan kaldırıcı faaliyetler içinde bulunuyorlar. Verdikleri destekle bunları yapıyorlar. Hem finansal destek hem silah desteği hem moral desteği. Ayrıca bunları korumak için ülkelerini sonuna kadar açıyorlar. Yaptıkları fiil aslında insanlık suçudur. Başka türlü tanımlamak mümkün değil. O desteği vermeseler terör örgütlerine, Türkiye'de yıkıcı faaliyetlerine devam edemezler, sürdüremezler. Avrupalıların verdiği destekle bu gücü buluyorlar. Ülkenin birlik bütünlüğünü tehdit eden bu saldırıları yapıyorlar. Yani Avrupa katil terör örgütlerine destek veriyor. Artık aklını başına almaları gerekir."