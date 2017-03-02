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Başbakan Yardımcısı Denktaş, annesine kan bağışında bulundu

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Başbakan Yardımcısı Denktaş, annesine kan bağışında bulundu
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Aydın Denktaş’ın (83) sağlık durumunda kötüleşme olmadığını belirtti.

Dizdarlı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın annesinin tedavisinde kullanılmak üzere kan verdiğini de bildirdi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Aydın Denktaş’ın sağlık durumu konusunda yaptığı kısa açıklamada, durumunda kötüleşme olmadığını, yoğun bakımdaki tedavisine devam edildiğini söyledi.

Aydın Denktaş’ın değerlerinin şu an için iyi olduğunu söyleyen Dizdarlı, Denktaş’ın sağlık durumuyla ilgili bugün saat 14.00’te yeni bir değerlendirme yapılacağını aktardı.

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