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Başbakan Yardımcısı Denktaş, Kıbrıs Türk Televizyoncular Birliği heyetiyle bir araya geldi

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Başbakan Yardımcısı Denktaş, Kıbrıs Türk Televizyoncular Birliği heyetiyle bir araya geldi
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, özel televizyonlara yapılan uydu katkı payı desteğinin devam edeceğini söyledi.

UYDU KATKI PAYININ DEVAMI KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI

 Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, özel televizyonlara yapılan uydu katkı payı desteğinin devam edeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Denktaş, Kıbrıs Türk Televizyoncular Birliği heyetiyle bir araya gelerek özel televizyon kanallarının taleplerini dinledi.

KATKI PAYI DEVAM… SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN AÇILIM…

Bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, 2017-2020 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde özel televizyonlara uydu katkı payı ödenmesi ve televizyonların sorunlarının çözülmesi için yeni açılımlar yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Toplantıda özel televizyonculuğun zorluklarından bahseden heyet üyeleri “Yayıncılığın geldiği nokta ortada. Medyada ciddi bir kopuş söz konusu, yayıncılığın hem içeriği, hem de personeli boşaltıldı” diye konuştu.

Sorunlarını geçmiş iktidarlara da defalarca ilettiklerini, bu konuda ciddi çalışmaları hazırlayarak sunduklarını ancak gerekli desteği bulamadıklarını belirten Kıbrıs Türk Televizyoncular Birliği yönetimi, yardımları için Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’a teşekkür etti.

Birlik üyeleri, özel yayıncılığın devamı ve yaşaması için yapılan çalışmaların hayati olduğunu kaydetti.

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