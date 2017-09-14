Başbakan Yardımcısı Denktaş'a mesaj var

14.09.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Serdar Denktaş, çatır, çutur diye ses çıkartan ve gittim gidiyorum diyen hükümetin dimdik ayakta durduğunu dile getiriyorsunuz. Baf Kapısı bölgesinde dıştan direk konarak ayakta kalmaya çalışan kerpiç evde dimdik ayakta duruyor. Ama direkleri çektiğiniz anda güm diye tarih olacağını da biliyor. Dıştan destek konulan Direkler ile ayakta duran kerpiçten mamül hükümetin yaptığınız görüşmeler sonunda direklerine Ronaldo vari şut atabileceğiniz söyleniyor. Sn. Denktaş, hükümet ile ilgili sözlerinize atıfta bulunarak müadenizle her iltifata itibar etmeyin.Çünkü Kurban kesiImeden önce boynunun okşandığını söylemek durumundayım.

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Sn. Kemal Dürüst, geçtiğimiz Pazar günü makam aracınız ile Artemis Otel’e gittiğinizi söylüyorlar. Orda ne yediğiniz veya ne içtiğinizi geçtik. Ancak taksicilerin sorunları nedeni ile onlarla görüşme talebinizde bulunduğunuzu da öğrendik. Ancak ne hikmetse sizin bu görüşme talebiniz taksiciler tarafından geri çevrildi deniyor. Sn. Dürüst, İzin kurulunu markaja almazsanız sanırım halk ve taksiciler sizi markaja alacak. Vallahi markajda bayda mı yersiniz? Yoksa çok fena faule mi maruz kalırsınız bakınız orası meçhul. Golifa gibi Turistik T izni dağıtılıyor. En azından bunların yanına rehber zorunluluğu koyun ki taksicilerin ekmeğine de kan doğranmasın.

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Sn. Ali BoztunaBafra Taksi Durağı Taksicileri Başkanı olarak Karpaz bölgesinin değişik yerlerinden gelip ekmek parası için çalışan 40 taksicisiniz. .Ancak son zamanlarda gollifa gibi turistik T izni dağıtmaları sonrasında sorunlarınız daha da büyüdü. Uzun zamandır korsan taksicilerle uğraşmanızın sonunda bazen otellerin dıştan taksi çağırmaları ile de sıkıntılı bir dönem yaşıyorsunuz. Özellikle son verilen turistik T izinleri ile gerek Rum tarafından gerekse Ercan’dan otellere yolcu taşımacılığı yapan bu araçlardan çok rahatsızlık duyduğunuzu öğrendik. Arkadaşlar, kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyen bizim bazı siyasetçiler sizin evinize ekmek götürememenizi anlayışla karşılamak yerine evlerine pasta götürme derdi ile uğraşıyor. Eylem yapacağınızı duyduk. Sn. Boztuna, kimileri toprak kadar Kıymetli, kimileri bir ot kadar değersiz. Herkes bir şekilde yaşıyor işte. Kimileri şerefli, kimileri şerefsiz diyelim. Bu nedenle ekmeğiniz ile oynayanları affetmeyin derim

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Sn. Osman Kırşan, Bafra bölgesinde taksicilik yapan 40 kadar taksicinin ekmeğine kan doğramaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz gün gidip sende bu insanları dinledin. Bu insanlar çok kızgın ve asabi bir durum içine girdiler. Sizden konuyu Başbakana aktarmanızı istediler.Haaa bu arada bugün büyük bir eylem yapmaya hazırlanıyorlar. Vallahi Allah Kerim diyerek işi savsaklayan hükümete, Kerim’in kuyusunun derin. İnilirse çıkılmayacağını. Ve Taksiciyi es geçerek bu kuyuya inerseniz sanırım o kuyudan çıkmalarının da zor olacağını onlara bir zahmet söyleyin.

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Sn. Gülhem Mertcanoğlu sosyal medyadaki paylaşımınızda çok yakında Alsancak BAndabuliya’da hizmete giriyoruz. Ankara Caddesi Belediye Binası Zemin kat diyorsun. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Adresi vermenize sanırım gerek yoktu. İnsanları seven. İletişimi mükemmel olan, dünyalar iyisi insanlar Kuzey Kutbunda olsalar bile onlar mutlaka aranır ve bulunurlar.

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Sn. Ziya Egemen Sencer, Girne Barış Sokakta yeni dökülen bir asfalt içerisine mikser kamyonlarının beton dökmesi ve mikserlerin insanların evlerine girişi çıkışı engelleyici bir şekilde park edilmesi kabul edilir bir durum değil. Girne Belediye Meclis Üyesi olarak Sosyal Medyadaki paylaşımınızda yüksek cezalar yazılmassa ayni problemler devam edecek diyorsunuz. Da neden belediye zabıtalarına bu durumu bildirip gerekli cezaları veya müeyyideleri uygulamazsınız diye merak ettik. .Sn. Egemen

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Sn. Ersin Tatar, dikkat edin, sağcısı, solcusu tarafından sevilmek inan başa beladır. Sizin halkın büyük bölümü tarafından sevilmeniz ve yer gözetmeksizin her yere gidip dert dinlemeniz partinin böyük böyük yerlerinde oturanları rahatsız ediyor. Sivrildiğinizi ve koltuğa oturabileceğiniz düşünülerek kalemin sivri ucunu nötürleştirmeyi düşünüyorlar. Disiplin, misiplin dalgaları ile yükselen burcunuzu aşağı çekmek istiyorlar. Sn. Tatar, bazen hayata sağIam bir temizlik gerekir. İçini tüketen Aşklara, hırpalanmış dostluklara, yanIış insanlara ve yoldaşı olan siyasidaşlarına bayda atmaya çalışanlara yol vermek gerekir.

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Suphi Çoşkun senin Dipkarpaz Belediye Başkanı olarak küreği kaparak asfalt dökümüne yardımcı olman kötü bir örnek teşkil etti. Dipkarpaz'da köy içi bozuk yollar asfaltlanmaya başlandığı andan itibaren kolları sıvayıp iş başı yapman, ense ve gerdan büyütmeyi adet haline getiren bazı belediye başkanlarının hoşuna gitmedi. Çalışan demir ışıldar tamam da, fiyakası bozulur diye makam arabasından inmeyenlerin dış gıcırtılarını bende duyar gibiyim. Sn. Coşkun, bazılarının hizmet etme kanı bozuksa, bahaneyi sütte aramanın Alemi yok ki. Boş vereceksin ki tırıs gitsin.

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Sn. Güneş Güneşoğlu, sanırım ufukta erken seçim görünmeye başladı. Ernest Hemingway’in meşhur kitabı çanlar kimin için çalıyoru,bize adapte ederek kapının arkasında kadar gelen seçimde çanlar kimin için çalacağını sorsak diyorum. Tabi sizin tuzunuz kuru. Anketlerde seçime girmeniz halinde ipi göğüsleyeceğinizi görülüyor. Tabi şimdi sizin ile ilgili bir ikilem yaşanıyor. Belediye Başkanlığı adaylığı mı? yoksa Milletvekili adaylığı mı sözcükleri tartışılıyor. Vallahi çantada keklik vekillik ise bence o kekliği kaçırmamak gerekir. Sn. Güneşoğlu, sizin partide adettir. Yeni bulunan arkadaşları kaleme, eskileri silgiye vuruyorlar. Aman birilerinin gofuna gelip sakın ben oldum diyerek silgini çalıştırma. Çünkü Kalemin ucu kalbine batarsa, sonrasında silginin yumuşak şefkatine muhtaç olursun.