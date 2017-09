Başbakan Yardımcısı Denktaş'a mesaj var

28.09.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Serdar Denktaş, TC Başbakan Yardımcısı Akdağ ile yaptığınız görüşmede “Fert başına düşen 500 dolar milli gelirden bugün 14-15 bin dolara vardık bu 15 bin dolarları daha da yükseğe çıkarma dönemine girmeliyiz. Bu anlamda da gelecek yıl seçimlerimiz var, yeni dönemde, yeni bir heyecanla inşallah işlerimizi yürütürüz.” dediniz. Tabi açıklamanızdan sayın Akdağ, destek verin de biz yeniden seçilelim. Ne emrederseniz yapıyoruz. Ne derseniz santim dışarı çıkmayız imasını çıkardım. Ceryanın ahaliyi fena teptiği, Allah’ın domatesinin bile 6 TL’den satıldığı, elma, üzüm gibi meyvelerin el yaktığı bir ülkede patlak lastik ile tomofilin 100 Km hızla gideceğinden dem vuruyorsunuz. Allah aşkına Lafontendenhikâyeleri başkalarına anlatın lütfen. Sn. Denktaş Nihat Genç insanlar tarih boyu yalan söyler. Siyasilerin farkı, siyasiler yalanı çok rahat söyler derken Latife Teyze de Sn. Denktaş küçük atsın. Attıkları büyük geldi civcivlerin boğazında kaldı. Telef oldu garibanlar dedi.

**

Sn. Kudret Özersay, Can güvenliğimizin olmadığı Dağ yolunda son üç yıldır kum havuzunda kum yok, kum. Ama Ulaştırma Bakanı'nın mandırasına giden yola, üstelik de Pazar gece yarısına kadar çalışıp dökmek için her türlü malzeme var değil mi? 2014 yılında aynı Dağ Yolunda Bir kamyon kazası haberi vardı ve yine kum yoktu. Bakanların önceliği vatandaşın can güvenliği değil, kendi esenlikleri maalesef diyorsun. Hocam sanırım bu noktada haksızlık ediyorsunuz. Atalarımız önce can sonra canan demedi mi? Önce Can diyenlerin hala daha full çeken bataryaları ile halkın kapsama alanında gezmesi sanırım onların değil, biz halkın suçudur. Hocam tereciye tere satmayayım. Demokrasinin tavizsiz, vazgeçilmez unsuru sosyal eşitliktir. Sosyal eşitlik ve sosyal haklardan kaynağını alan sosyal politikalardır. Gıccaccığın sözleşmesinin uzatılmasını, oğlancığın işe girmesini düşünen ve bunun için kapıda bekçilik yapanların bunu anlayacaklarını sanmam.

**

Sn. Ahmet Said Sayın sosyal medyadaki paylaşımında, Yurtdışından bakınca Kıbrıs tam bir tımarhane görüntüsü veriyor. Ben de orada yaşadığıma göre demek ki ben de deliyim. Bir haftalığına uzaklaşınca bunu görebildim. İyileşmekten son derece korkuyorum. Çünkü akıllı kafa ile Kıbrıs çekilmez. En iyisi koğuşuma sağ salim döneyim de başıma kötü birşey gelmesin diyorsun. Sn. Sayın, bizim siyasiler bizi deli divane etti. Bu nedenle İngiliz doktorlar ‘Kıbrıs Sendromu’ diye bir hastalık keşfettiler. Çevresine umursamaz ve kayıtsız kalınmasına neden olan hastalığa da Kıbrıs Sendromu dediler.Yanınızda bir yer ayırın da ma aile cümbür cemaat bizde geliyoruz. Birde bugün mal alırken sadece marka alırsınız. Eski pazarlarda mal alırken biraz da insanlık alırdık. Hatice abla o da öldü diyor..

**

Sn. Hasan Evren, sosyal medyadaki paylaşımınızda Sayın Özdemir BerovaYedikonukilkokulunun damı çökmeye başladı birde bu tarafları ziyaret etseniz diyorsunuz. Da 1200 okulun 1100 âdetinde hasar mevcut. Yedikonukilk okuluna sıra gelene kadar 1050 tane okulun tamir edilmesi gerekir. Sevgili Hasan, merak etme, önce sayın bakanın imanı sonrada duası ile çocuklarımızı Allah’a emanet ettik. Kısacası bindik bir alamete gidiyoruz felakete. Tomofil tumba olmazsa çocuklar sağ bizler de selamete ereceğiz. Hasan gardaş, yarattıkları eserin al benisi yok. Çünkü kökünde evrensel ahlâk olmayan, insanlık telaşı olmayan eserler beş para etmez..

**

Sn. Derman Saraçoğlu isterseniz Folklorcularımız Çifte Telli Oynarken, boyunlarına birer de yeşil Kaplı KURAN Asalım Kıbrıs'ta.Festivallere, Yarışmalara da Öyle Gitsinler diyorsun. Sevgili Derman merak etme o günlerde yakındır. Mevhibe teyze bazılarınıdille kandırmak kolaydır. Bunlara, makarna veren de oy alır, kömür atan da oy alır, merhaba diyen de oy alır diyor. Ayrıca Fış fış hocaların cin çıkartacakları gerekçesi ile elledikleri göbeklerin ardından çocuk çıkarttıkları da görülmüştür. Bu hukuksuzlukları, rezillikleri suya vuracak, çitileyecek, üzerindeki çamuru ve boyayıçıkartacak çokadam kaldı mı topraklarımızda? Diye de ilave ediyor.

**

Sn. AyseÖztabay, arkadaşlar kum çakıl işi yapan duyarlı birilerimiz varsa Dağyolunda "kumu"eksilen ve çok büyük trafik tehlikesi taşıyan kum havuzuna kum koysun. Fiyatı her neyse bulur buluşturur veririz. Çok topladık buradan yardım bizler. Tedbir alan Devlet yoksa!!!!bu toplumda hala mücadele eden duyarlı insanlar da ölmedi ya diyorsun. Da, istediğin kum, Sn. Dürüst’ün çiftlik yolunun kullanılması için Güzelyurt tarafına gönderildi.Tarla yolunu asfalt yola çevirmek için çok kum ve emek sarfedildi. Bu nedenle de sizin iş bir başka bahara kaldı.Sevgili Ayşe sofranızdaki çatallar doğduğumuzdan beri birisi kebaba diğeri lokuma çift çiftdalıyor ve malı götürüyor, Sırtımıza giren hançerler de aynı alışkanlıktan olsa gerek çift çatallı olarak giriyor. Ne diyelim ki?

**

Sn. Hakkı Celal Önen, Kara Yolları veya Ulaştırma Bakanlığı veya Devletin ilgili resmi birimi tarafından "KUM HAVUZU" tabelası konmuş ise ve oraya kum dökülmemiş ise oluşan kazaya bağlı zarar, Haksız Fiiller Yasasına göre ihmalkârlıkla 3. kişilerin zarara uğramasına sebebiyet verildiği nedeniyle zarara uğrayan kişilerin davacı olunması gerekir. Zarardan Devlet sorumlu olmakla beraber aslında bu görevini yapmayan yöneticilerin zararı ödemesi gerekir. Hukuk devleti olmak bunu gerektirir. Sorumlu yöneticilik bunu gerektir diyorsun. Hakkı beyciğim söylediklerin Demokrasinin sonuna kadar uygulandığı ülkelerde olur. Bu ülkelerde Suç, tespit edilir ve elbise olarak birisine giydirilirse ceremesi ne ise öder. Bizde suç ‘Samur Kürk’ olsa bile birisine giydirilemez. O giydirilecek kişi o ‘Samur Kürkü’ alır ve eşine veya bir yakınına hediye ettikten sonra teşekkür eder.

**

Sn. Ece Balcı, yapılan tüm uyarı ve çözüm önerilerine rağmen, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle Mağusa halkının kötü kokuyla birlikte sağlıksız bir ortamda yaşanmaya mahkum edildiğini vurguladınız. Borulardan gölet içerisine pis suların aktığının t“Mağusa kanalizasyon sistemi, fazla yükleme olduğu durumlarda lağım suları gölete akıtılacak şekilde düzenlendiğini ve sadece olağanüstü durumlarda kullanılması gereken bu taşma kanalı, maalesef sık sık taşmakta ve bölgede bir atık su havzası oluşmaktadır diyorsun. Sn, Balcı, siz hiç bu ülkede işlerin doğru düzgün yapıldığını gördünüz mü? Boydan yana fukara kalmış bu insanlar, bir gün ölüp toprak olacak. Bir tohum filizlenecek ot olacaklar. Bir öküz bunları yiyecek ve sıçtığı b…k olacaklar. Ve tabiki hala ayni kalmış olacaklar.

**

Sn. Halil Karadeniz, yönetiminizdeki TGT 746 plakalı minibüs ile batı istikametine doğru seyrederken, Yakın Doğu Üniversitesi kavşağına geldiğiniz zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Fuar alanına doğru dönüşe geçtiniz. Tam bu sırada, yine Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 49 yaşındaki Haşim Berkyürek yönetimindeki TNS 664 plakalı otobüsün önünü kestiniz ve bunun sonucu olarak da trafik kazası yaptınız. Sn. Karadeniz, öğrenci taşırken soyadını taşıdığınız Karadeniz gibi hırçın ve sert olmamanız gerekir. Yolcu olarak öğrencileri taşıdığınızı hep hatırlamanız gerekir. Siz Karadeniz gibi hırçın ve sert Minibüs kullanıp kaza yaparken çocukların anaları ağlıyor. Çocukların korkudan anası ağlarken bakıyorum sizde direksiyonda playback eşliğinde vokal yapıyorsunuz.

**

Sn. Cenk Seren, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Bafra’mızın halı sahasının elektriğini bağlatan Başbakan ve Spor Dairesi Müdürüne teşekkür ederim. Söz vermiştik. Sözümüzde durduk. Haydi çok yakında gece futbol turnuvasına hazır olun. Hayırlı olsun bölgemize dediniz.Sevgili Cenk, elektriği bağlamak. Sosyal etkinliği yaymak için halı saha yapmak onların görevi. Onlar bölgenin lokomotifi olduğunuz için size teşekkür etmeli. Sevgili Cenk, gittiğin yerde boşluk dolduran değil, gittiğin zaman boşluğu doldurulamayan olmak güzeldir. Emin adımlarla sen onların boşluklarını dolduruyorsun. Bu nedenle sen değil bırak onlar sana teşekkür etsin.