Başbakan Yardımcısı Denktaş'a mesaj var

10.10.2017 Tarihli mesajlar şöyle;

Sayın Serdar Denktaş, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı babanız Rauf Raif Denktaş’ın 2 Ağustos 1975 tarihinde Klerides ile imzaladığı ve S/11789 Sayılı BM Belgesi olarak kayıtlara geçen, Viyana Gönüllü Nüfus Mübadelesi Anlaşması Kuzey’de yaşam süren Rumlara bazı imtiyazlar tanıyor. Bu imtiyazlar arasında, eğitim, dini ödevlerini yerine getirebilmenin yanısıra kendi doktorlarından tıbbi bakım almak ve Kuzeyde dolaşım özgürlüğü dahildir. Ayrıca varılan anlaşmada, Rumlara normal bir yaşam sürebilmeleri için her türlü yardımda bulunulacaktır ibaresi de mevcuttur. Bu anlaşma çöpe atılmadığına göre Dışişleri Bakanlığı babanızın imza koyduğu anlaşma hilafına işi neden işi yokuşa sürüyor bir zahmet söylermisiniz? Sn. Denktaş, bizler siyasilere geleceğimizde daha huzurlu bir hayat yaşamak ve bir ekmek alıp beslenmek için oy verdik. Ama bazı siyasiler, bizlere lamarinadan evler reva görürken kendileri yatlarve katlar istedi. Vallahi bizdenpandoranın kutusu için hayır gelmez.Bu siyasetçilere artık git ‘angonicikler ‘ bekliyor diyeceğiz.

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Sn. Sibel Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Kanalı Kanal T’de çok sesliliğin mozaiğini oluşturdunuz. Bir zaman Tito’nun muhteşem eseri Yugoslavya mozaiğinde Sırpları, Hırvatları, Kosova ve Bosna Herseklileri nasıl bir araya getirip güzelim bir mozaik yaratmışsa sizde sağından, soluna kadar her kesimden programcıları katroyadahil ederek muhteşem bir mozaik oluşturdunuz. Yelpaz açıldığı zaman renk cümbüşü saçıyor. Sibel hanım, meyve veren ağaç taşlanır. Tamamda maksat meyve yemekse ağacın dalları kırılıncaya dek taşlanmaz. Taşlanırsa bu meyve yemekten çıkar ağacı dövmeye girer. Bakın penguenin de tavuğun da kanatları var. Ama ikisi de uçamaz. Ancak birisi yüzerken Kuzey Kutbunun tertemiz sularında, diğer eşeleniyor ‘Bal ‘ çukurunda. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn.HasanTaçoyCumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Yüksek Öğrenimle İlgili olarak sunduğunuz, Yasa Önerisinin Meclis’i karıştırdığı söyleniyor. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarının ardından, komitelerden gelen tasarı ve öneriler ele alınırken, Eğitim Bakanı Özdemir Berova ile TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli arasında söz düellosu yaşanmasına neden oldu. Sn. Taçoy, Kimi güzelim der kimi özelim der. Ancak yetenek ne güzellik ister ne de özellik. Yetenek beceri ve yanında da bonus olarak sadece sevgi ile yürek ve emek ister. Yetenek düşmanı ve sevgi erozyonuna uğramış birilerine sen ne kadar öneri götürürsen götür vız gelir tırıs gider.

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Sn. Özdemir Berova, Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy’un sunduğu yasa önerisi yanlıştır dediniz. Ve eğitimde kaliteyi artıracağını belirttiğiniz Kayıt Kabul Tüzüğü’nün birkaç hafta içerisinde Bakanlar Kurulu gündemine geleceğini açıkladınız.Dünya standartları çerçevesinde yapılacak düzenlemeyle birlikte özellikle 3’üncü dünya ülkelerinden gelecek öğrencilerde kalitenin artırılacağını söylediniz. Vallahi ben size sonuna kadar inanlardanım. Kişinin yaptığı iş aynasıdır. Lafa bakılmaz der atalarımız. Yedikonuk İlkokulunun muhteşem görüntüsü aynanızdır. Kamuda eğitim beleş derken velilerin ceplerinin boşaltılması aynadaki görüntünün yansımasıdır. Ders yılının başlaması sonrasında yaşanan öğretmen eksikliği ile binaların dökülmesi, boy aynasındaki görüntüdür. Sn. Berova, yoksa bizlere çok mütevaziyimdir, bu yüzden sadece iyi olduğumu iddia ediyorum. Yoksa mükemmel olduğumu herkes bilir mi demek istiyorsunuz?.

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Sn. Biray HamzaoğullarıDiyanellos Sigara Fabrikasından bozma, Meclisi Mebusan’da yaptığınız konuşmada, denetim konusunda yapılması gereken çok şey olduğunu ifade ederek, T izni verilmesi konusunun ve verilen T izinlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptınız. Ayrıca otel taşımacılığı yapanlar dahil olmak üzere, yolcu taşımacılığı yapan herkesin T izinli olması gerektiğini ve Polis Raporlarındaki olumsuzluklara rağmen T izinlerinin dağıtıldığını kaydettiniz. Sn. Hamzaoğulları, raporlar kale alınırsa İlçe Başkanlarının baldızının oğlu, bize oy verecek olan filanca efendinin kayınçosunun damadının arkadaşına golifa gibi dağıtılan izinlerden nasıl vereceğiz? Bakın sayın vekil, 16 sabıkası olan ve bunlar arasında 3 de tecavüzü bulunanlara vermeyip de Allah aşkına bu izinleri kime vereceğiz dersiniz? Sn. Vekil, delikanlılık ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç yemektir. Delikanlılık akşam olunca evine ekmek götürmektir. Taksiciler de sizin gibi işte bunu istiyor.

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Sn. Yılmaz Bora, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum ve Maronitlere gelen yardımlardan vergi alınması konusunda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na yönelik eleştirileri benimsememenin mümkün olmadığını savundunuz. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ikinci dünya savaşından kalma guburlar ile piyadeleri bizlerde benimsemiyoruz. Dakikada 100 mermi atanlar dururken, miadı dolduğu için tek atımlıkların artık müzedeki yerlerini almaları gerektiğini benimsiyoruz. Sn. Bora, kumsalda oturup, nostalji yaparak eskileri yad ederken kumsalı kaybetmeye cesaret etmeyen insanlar unutmayın yeni denizleri keşfedemez. Ve hep eskilerin hayali ile yaşayıp nostalji denizinde yüzerler.

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Sn. Ünal Yılmazekmeğinize kan doğrayanlara şöyle bir görünelim düşüncesi ile TLD 764 plakalı Mercedes taksiniz ile eyleme giderken, önünde giden ve trafik yavaşlayınca yavaşlayan Oral Arsal yönetimindeki LP 298 plakalı Ford Fiesta marka salon araca çarpmanız ile başlayan kazaya 5 araç daha karıştı. Bir sokum ekmeğinize bir ton kan doğrayanları eleştirmek için gitmekte olduğunuz eylem öncesindeki kazada, toplam 26 bin TL hasar meydana geldi. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi lütfen kabul edin. Sn. Yılmaz, Her Sevişmek Aşk olsaydı, Fahişenin pezevengi öpüşü kutsal sayılırdı. Ve oy uğruna siyasetçi tarafından yapılanlar da sanırım bu kutsallığın bonusu olurdu.

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Sn. Güneş Şenol Mevlut dövizin önlenemez yükselişi sonrasında millet kara kara düşünmeye ve karalar bağlamaya başladı. Füzeye dönüşen döviz sonrasında yaptığınız açıklamada, 20 yıl kiracı olmuş biri olarak biz doğrudan TL ile kiraya verdik dairemizi., hem de gayet makul bir bedele. Kiracımız memnun, bizim vicdanımız rahat diyorsunuz sosyal medyadaki açıklamanızda.

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Sn. Şener Levent, geçtiğimiz günlerde gazeten Afrika’nın manşetinden ‘Genelev’ istiyor başlığı ile haber verdin. Sevgili Şener, Hasipoğlu’nun dile getirdiği gibi ne yani ‘Genelev’ açmayalım da 45 bin asker bizim hakkımızdan mı gelsin? Hadde bunu es geçtik, her gece heryer karanlık olduğu sırada pür nur olan Alayköy’deki o mevkiyi de mi karanlıklara terki diyar eyleyelim. Şener gardaş, bir maşrappa suyun 100 dolar olduğu bir ortamda bırak pezolar maşrappamaşrappa su içsin. Bir maşrappa suyun 100 dolar olduğu pür nur o mevkide yeni yeni genelevler açılsın. Açılsın ki bizim bir yerlerimiz kurtulmuş olsun. Bazı efendiler, hayatlarında virgüle ve noktaya çok dikkat ederler. Virgül gibi nerde duracağını, nokta gibi nerde bitireceğini iyi bilirler. Virgül ile ‘Genelev ‘ açarlarken, nokta ile açılan genelevde maşrappamaşrappa suyu götürürler..

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Sn. Erkan Eğmez, sosyal medyadaki paylaşımında şuan saat 18. 00 Ercan havalimanda taksicinin birisi arabasını yolun içerisinde kilitledi. Trafik felçyüzlerce araba yolda polis o arabayı halktan destek alıp derhal yoldan çıkartmalıydı, Hasta ve yolcu var basiretsizlik bir ahlaksız neler yaptı, bunu dövmek gerekir diyorsun. Sevgili Erkan, vallahi çok doğru söylüyorsun. Memlekette o kadar çok dövülecek adam var ki? dövmeye kalksak ne kol be bacak dayanır. Alacaksın eline odunu, önce savaş tacirlerinin gulucuna geçeceksin. Sonra kaçak etler ile halka hastalıklı etleri yedirenlerin hatırını soracaksın. En sonda vatan millet sakarya nurlu ufuklar edebiyatı ile arazileri hatirigoz tarafından iç edenleri bir güzel döveceksin. En sonda taksicinin ekmeğine kan doğrayanları patakladıktan sonra gücün kalırsa o taksiciye birkaç tokat atacaksın. Sevgili Erkan bu halk eskiden altını çizdiklerinin şimdi üstünü çiziyor. Bilmem anlatabildim mi?