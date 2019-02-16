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Başbakan Yardımcısı Özersay'a saldıran Taşkın Güneş tutuklandı!

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Başbakan Yardımcısı Özersay'a saldıran Taşkın Güneş tutuklandı!
Başbakan Yardımcısı Özersay'a saldıran Taşkın Güneş tutuklandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan bilgiye göre bu aksam 20:30 sıralarında, Aşağı Bostancı’da, gece kulübü izninin yenilenmemesi üzerine sinirlenen T.G. Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyetin bölge toplantısı yapmak üzere Yalova Spor kulübüne geldiği ve aracından indiği sırada, toplantının yapılmasını engellemek için, kulüp içerisindeki eşyaları dağıtıp, sandalye ile kulübün pencere camlarına hasar verip bağırıp çağırarak uygunsuz tavır ve davranışta bulunmuştur. Söz konusu heyet toplantı yapmadan bölgeden güvenli bir şekilde ayrılmıştır.

Yalova Spor kulübünde olay çıkaran ve aranan T.G. bulunmuştur. Bahse konu şahıs mahkeme emri gereği tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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