Başbakan Yardımcısı Şimşek: Terör tehdidi azalsın, TL değerlenir

"Bölücü terör örgütüne yönelik aynı tavrı Almanya'dan da bekleriz"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı beklentisine ilişkin, "Bu zaten kısa vadede fiyatlandı ama orta vadede, eğer ABD'deki para politikasındaki normalleşme yani faiz artışı hızlanarak devam ederse, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için tabii ki olumsuz olur, ancak terör tehdidi azalsın, Suriye'de biraz normalleşme ki başlayacak, lira değerlenir" dedi.

Şimşek, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bölücü terör örgütüne yönelik aynı tavrı Almanya'dan da bekleriz"

Almanya'da referandum etkinliklerine izin verilmemesine yönelik bir soru üzerine Şimşek, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi. İktidarın, muhalefetin, toplumun tüm kesimlerinin kurallara uygun olarak söz konusu ülkede birtakım etkinlikler yapabilmeleri gerektiğini dile getiren Şimşek, "Türkiye'nin kendi tartışmalarını Almanya'nın gündemine taşıtmak istemiyor denilebilir ama zaten oradaki programlar genellikle kapalı ortamlarda, çok düzenli, derli toplu yapılıyor. Aynı tavrı Almanya'dan bölücü terör örgütüne yönelik de isteriz, arzularız" diye konuştu.