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Başbakan Yasadışı Dergahta Amin Çekiyor!

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Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri ATAOĞLU:Başbakan Ersin Tatar, belli ki ipin ucunu iyice kaçırmış durumda.
Başbakan Yasadışı Dergahta Amin Çekiyor!

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri ATAOĞLU:Başbakan Ersin Tatar, belli ki ipin ucunu iyice kaçırmış durumda.dedi.

İşte o açıklama:

Başbakan Ersin Tatar, belli ki ipin ucunu iyice kaçırmış durumda.

30 Ağustos Zafer Bayramı gibi anlam ve önemi büyük bir günde Din İşleri Dairesi’ne bile bağlı olmayan bir dergahta ellerini açıp dualar ediyor.

Bu Başbakanın işinin Allah’a kaldığını söylemek zorundayız artık.

Ancak, Başbakanın kendi menfaatleri bizi ilgilendirmiyor.

Tatar’ın değil Cumhurbaşkanı, değil Başbakan, parti başkanı olarak bile kalacağı şüpheli bir durum var.

Ve belli ki bu durum Ersin Tatar’ı iyice şaşırtmış, iyice yoldan çıkarmıştır.

Adeta ne yaptığını bilmez bir halde, serseri mayın misali dolanıyor.

Kendisinin elinden çekilip götürülen her yere gidebiliyor, ama bu arada ülkenin dertlerine dair herhangi bir girişim aklına bile gelmiyor.

Belli ki, varsa yoksa Cumhurbaşkanlığı seçimi.

Bu uğurda masa başı düzmece anketler ile kamuoyu manipüle edilmeye çalışılıyor, yasadışı dergahlarda tef çalıyor, ellerini açıp Cumhurbaşkanı olsun diye dualar ediyor.

Gelinen noktayı normal bir durum gibi görmek neredeyse imkansız.

Halihazırda KKTC Başbakanı ünvanını taşıyan Ersin Tatar, maalesef ki bir Başbakanın yapması gereken hiç birşeyi yapamıyor, yapmaması gereken herşeyi ise yapıyor.

Kendisi tüm kamuoyunda alay konusu olurken, ülkenin dertleri gittikçe devasa boyutlara ulaşıyor, çözüm bekleyen sorunlar ise bir dağa dönüşüyor.

DP, bu aşamada Ersin Tatar’ın artık ciddiye almaktan vazgeçmiştir, çünkü Ersin Tatar, artık ciddiye alınmaya muktedir bir Başbakan konumuna sahip değildir .

                              

Demokrat Parti Genel Başkanı
Fikri ATAOĞLU

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