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Başbakan ‘ Yasaklı kitap’ tutuklaması konusunda açıklama yaptı

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Başbakan Tufan Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Başbakan ‘ Yasaklı kitap’ tutuklaması konusunda açıklama yaptı

Başbakan Tufan Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Polisin sürdürdüğü soruşturmanın gizliliği esastır. Yürütmenin soruşturmaya müdahalesi söz konusu olamaz.

İki gün tutukluluk kararı bir mahkeme kararıdır. Yürütmenin yargıya müdahalesi de söz konusu olamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi iç hukukumuzun bir parçasıdır ve mahkemelerimizin pek çok kararında bunun altı çizilmiştir.

Sözleşme ve çağdaş insan hakları normları çerçevesinde kitap tasarrufunun kendi başına bir suç olarak değerlendirilmesi kabul edilemez. Soruşturma sırasında başka iddialar da ortaya konuluyorsa bunların da değerlendirilmesi gerekecektir.

Üstlendiğimiz sorumluluk, masumiyet karinesine, hukukun üstünlüğüne ve cezai soruşturmalara ve yargıya siyasetin müdahale etmemesi ilkesine uymayı gerektirir.

Süreci sorumluluk bilinciyle ve ülkemizde demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri koruma iradesiyle takip edip değerlendirdiğimizden kimse kuşku duymamalıdır.

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