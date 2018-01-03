“BAŞBAKAN YASALARI BİLMİYOR”!!

3 Ocak 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu dün yayımladığı yazılı açıklamada geçtiğimiz günlerde Karpaz bölgesinin doğal güzelliğinin korunması için çıkartılan fakat Başbakan Özgürgün’ün seçim süreci içerisinde yırtıp atacağını iddia ettiği Karpaz Emirnamesi hakkında sarf ettiği ifadelere sert tepki gösterdi. Dünyanın hiçbir ülkesinde düzenli bir kalkınmayı öngören planların “gereksiz ucube” olarak nitelendirilmediğinin altını çizen Refikoğlu, Özgürgün’ün açıklamalarından ülkemizdeki emirnamelerin yerlerini planlar almadığı sürece kaldırılamadığını bilmediğini belirterek, Özgürgün’ü yasaları bilmemek ve halka yalan söylemekle suçladı.

Karpaz bölgesinin kalkınmasının çözümünün tüm bölgenin yapılaşmaya açılması olmadığını belirten Emirnamelerin acil müdahale edilmesi gereken durumlarda kullanılması ve kısa süre içerisinde yerlerini imar planlarına bırakması gerektiğine dikkat çeken Refikoğlu, bugüne kadar imar planı yapılması gerekirken ülkenin emirname değişiklikleri ile yönetilmeye çalışıldığını kaydetti.2004 yılından bugüne kadar esas emirnamenin üzerine 5 kez değişiklik yapıldığını, 6’ncı değişikliğin yürürlüğe girmesi için gün sayıldığını belirten Refikoğlu, “Ancak hükümetin başındaki başbakan ve ülkemizdeki köklü bir partinin genel başkanı olarak Sayın Özgürgün halka yalan yanlış bilgi vererek halkı kandırmaktadır” iddiasında bulundu.