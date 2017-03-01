 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.980
  • Altın 145,414
  • Dolar 3,6273
  • Euro 3,8220
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHürriyet Gazetesi'nin sahibine zorla getirilme kararı!

Başbakan Yıldırım, Azimov'u kabul etti

»
Başbakan Yıldırım, Azimov'u kabul etti
Başbakan Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u Başbakanlık Resmi Konutu'nda kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u kabul etti.

Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

Kabulde, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile diğer yetkililer de hazır bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Melih Gökçek'ten 'darbe' iddiası: Size bomba gibi bir haberim var28 Şubat 2017 Salı 16:09
  • Hürriyet Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin görevinden alındı.28 Şubat 2017 Salı 10:50
  • Bitkisel ürünler satıyordu… Dr. Ömer Coşkun hayatını kaybetti28 Şubat 2017 Salı 09:42
  • MetroPoll'den dev anket...28 Şubat 2017 Salı 09:21
  • Financial Times: 'Erdoğan devrimini tamamlıyor'28 Şubat 2017 Salı 08:52
  • 'Swinger' partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis27 Şubat 2017 Pazartesi 15:11
  • Açıköğretimde yabancı dilde eğitim başlıyor27 Şubat 2017 Pazartesi 12:46
  • Runatolia'da 'yüksek topuk' heyecanı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:15
  • "Reis" filminin galası yapıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 09:29
  • Bahçeli: 'Bozkurt' işareti Başbakan'ın eline yakışmış26 Şubat 2017 Pazar 11:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti