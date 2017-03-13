Başbakan Yıldırım: Bakanımıza yapılan muamele asla kabul edilemez

Başbakan Yıldırım, "Bakanımız Sayan'a yapılan muamele asla kabul edilemez. Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinde, partisince 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Türkiye'yi il il gezdiklerini, meydanlarda halkla coşkuyla buluştuklarını belirten Yıldırım, 15 yıldır el ele, gönül gönüle yola devam ettiklerini söyledi.

Bu kutlu yolda, Yalova'nın kendilerini yalnız bırakmadığını, her zaman kendilerine destek olduğunu ifade eden Yıldırım, "2007'de AK Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi, Mecliste 'Cumhurbaşkanını seçemezsiniz' dediğinde, biz de dedik ki eğer biz seçmiyorsak aslı seçer, millet seçer ve cumhurbaşkanının doğrudan millet tarafından seçilmesi için halk oylamasına gittik. Yalova yüzde 63'ün üzerinde oy verdi, destek verdi. Türkiye, milletin adamını seçilmiş ilk cumhurbaşkanı yaptı." dedi.

Başbakan Yıldırım, kendisini her zaman sevgiyle, heyecanla, coşkuyla karşılayan Yalova'ya hizmet etmekten yorulmadıklarını, yılmadıklarını dile getirdi.

"Tarihi bir değişimin arifesindeyiz"

Başbakan Yıldırım, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her karışının hakkını, hukukunu korumanın gayreti içinde olduklarına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Ayrıştıran değil birleştiren olduk, 80 milyonu kardeş bildik. Şimdi ülke olarak tarihi bir değişimin arifesindeyiz. 16 Nisan'da aydınlık Türkiye'nin kapılarını ardına kadar açmaya var mısınız? Türkiye'yi büyük hedeflere taşımak için beraber yürümeye var mısınız? Yalova bizimle mi? Yalova'nın gönlü zengin insanları bizimle mi? Milletimiz inanıyorum ki değişime bir kez daha 'evet' diyecek, ülke sırtındaki yükleri atacak, ayağındaki prangaları çözecek. 16 Nisan'da söz de karar da milletin olacak. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün."

Türkiye'nin artık "2002 öncesinin Türkiyesi" olmadığını belirten Yıldırım, "Biz büyük Türkiye diyoruz, bazıları hala 'Küçük olsun, bizim olsun' diyor. Biz daha güçlü bir ülke istiyoruz, onlar 'Türkiye yerinde saysın' diyor. Biz daha istikrarlı bir Türkiye hayal ediyoruz, onlar güçlü Türkiye'nin hayalini kurmak bile istemiyor. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 2023 hedeflerini ve daha ötesini gerçekleştirelim diyoruz, onlar Türkiye'nin bugün geldiği noktayı bile anlamaktan aciz kalıyorlar." şeklinde konuştu.

"Bu çifte standart Avrupa'nın demokrasisine zarar veriyor"

Yıldırım, "Bugünlerde yeri gelince bize demokrasi dersi verenlerin diktatörce uygulamalarını hep birlikte izliyoruz. Açık açık buradan söylüyorum, siz bunu yapmakla 'Hayır' kampanyasına destek oluyorsunuz. Onlarda 'Hayır' demek serbest, 'Evet' demek yasak. Uygulanan bu çifte standart Avrupa'nın demokrasisine, insan hakları savunuculuğuna büyük zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Asla engel olamayacaksınız"

Yıldırım, "Terör örgütleri, FETÖ, PKK yandaşları, Avrupa'da elini kolunu sallayarak gezecek, her türlü propagandayı yapacak, gıkın çıkmayacak; Türkiye'den bakanlar gidince, milletvekilleri gidince onlara izin vermeyeceksin. Yok böyle yağma, ne yaparsanız yapın vatandaşlarımızla buluşmamıza asla engel olamayacaksınız." dedi.

"Cevabını en ağır şekilde verecektir"

Başbakan Yıldırım, "Dün Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan'a yapılan muamele asla kabul edilemez. Hollanda, bütün uluslararası diplomatik kuralları hiçe sayarak bakanımızın seyahat özgürlüğünü engellemiş ve ülkeyi terk etmeye zorlamıştır. Şunu herkes bilmelidir, Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir ve bir daha ülkemize, vatandaşlarımıza karşı buna benzer aymaz hareketlerin olmaması için gereken neyse yapılacaktır." diye konuştu.

"Aman tahriklere kapılmayın, provokasyona gelmeyin"

Başbakan Yıldırım, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına, "5 milyon memleket sevdalısına" seslenerek, "Aman tahriklere kapılmayın, provokasyona gelmeyin. Sizin bu yapılan insanlık dışı uygulamalara vereceğiniz en güzel cevap 16 Nisan'da 'Evet, evet, evet' cevabıdır." şeklinde konuştu.