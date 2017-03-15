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Başbakan Yıldırım Gürcistan'a gidecek

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Başbakan Yıldırım Gürcistan'a gidecek
Başbakan Binali Yıldırım, bu akşam Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bir araya gelecek.

Başbakan Binali Yıldırım, bu akşam Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bir araya gelecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisince Artvin Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara hitap etmesinin ardından, Batum'a geçecek.

Başbakan Yıldırım'ın, Gürcistan Başbakanı Kvirikashvili ile gerçekleştireceği görüşmede, ikili ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak, Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) bu yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülen ikinci toplantısının hazırlıkları üzerinde durulacak.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde de bulunulacak.

Ziyarette Yıldırım'ın, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili tarafından verilecek akşam yemeğine katılması öngörülüyor.

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