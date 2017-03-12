Başbakan Yıldırım: Muameleye misliyle karşılık verilecektir

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye’ye ve diplomatik dokunulmazlığı bulunan bakanlara karşı yapılan bu kabul edilemez muameleye misliyle karşılık verilecektir." ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmemesini en kuvvetli şekilde protesto ettiklerini belirterek, "Hollandalı muhataplarımıza bunun karşılığının en ağır şekilde verileceği ifade edilmiştir. Türkiye’ye ve diplomatik dokunulmazlığı bulunan bakanlara karşı yapılan bu kabul edilemez muameleye misliyle karşılık verilecektir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada 16 Nisan halk oylaması bilgilendirme çalışması amacıyla Almanya’ya giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, buradaki çalışmalarının akabinde Hollanda’ya geçtiğini, orada bulunan vatandaşlarla bir araya gelmeyi arzu ettiğini ancak Hollanda polisinin Bakan Kaya'nın vatandaşlarla bir araya gelmesine izin vermediğini anımsattı.

"Böylece gün boyu kamuoyuna malum olan büyük bir diplomatik skandal ortaya çıkmıştır." diyen Başbakan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum tarafımızca en kuvvetli şekilde protesto edilmiş, Hollandalı muhataplarımıza bunun karşılığının en ağır şekilde verileceği ifade edilmiştir. Çeşitli düzeylerde yapılan diplomatik temaslara rağmen makul bir çözüm sağlanamamış olup Bakanımız planladığı toplantıyı gerçekleştiremeyerek Hollanda’dan ayrılmak durumunda kalmıştır. Her fırsatta demokrasiden, ifade özgürlüğünden, insan haklarından bahseden sözde Avrupalı dostlarımız, bu olay karşısında bir kez daha sınıfta kalmıştır.

Aziz milletimiz bilmelidir ki Türkiye’ye ve diplomatik dokunulmazlığı bulunan bakanlara karşı yapılan bu kabul edilemez muameleye misliyle karşılık verilecektir. Hollanda’da, Almanya’da, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın sağduyu ile hareket etmelerini, tahriklere asla itibar etmemelerini istiyorum. Bu aymazlıklara ve faşizan uygulamalara verilebilecek en güzel cevap, 16 Nisan’da sandıkta olmalıdır. Bu ve buna benzer olaylar, bizim millet olarak birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek, gerçek dost ve düşmanlarımızı yakından tanımaya vesile olacaktır. Siyasi parti başkanlarına yaşanan bu krizde göstermiş oldukları milli duruştan dolayı AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olarak teşekkür ediyorum."

"Bizim açımızdan kabul edilemez"

Başbakan Binali Yıldırım ayrıca, 24 TV'nin yayınına telefonla katılarak açıklamada bulundu.

Hollanda'nın hiçbir diplomasi ve nezaket kuralına uymadığını vurgulayan Yıldırım, vatandaşlara "Tahriklere kapılmamaları" çağrısı yaptı.

"Herkes evine çekilsin. Şimdilik bu kadar yeter." diyen Yıldırım, Hollanda'da bulunan Türk vatandaşlarının da sakin olmalarını, aklı selimle hareket etmelerini ve tahriklere prim vermemelerini istedi.

Yıldırım, Hollanda hükümetine verilebilecek en güzel cevabın 16 Nisan'da halk oylaması sonucu ile daha iyi anlaşılacağını belirtti.

Başbakan Yıldırım, "Hollanda'nın iç siyaset sorunları olduğu anlaşılıyor, ayın 14'ünde yapılacak seçimler var. Bu seçimler dolayısıyla bugün yaşadığımız olay Hollanda'nın tamamen iç siyasetinden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyoruz ama şartlar ne olursa olsun hiçbir yönüyle bu bizim açımızdan kabul edilemez ve bunun mutlaka karşılığı en ağır şekilde verilecek." diye konuştu.