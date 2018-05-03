Başbakan zamları böyle açıkladı...

Başbakan Tufan Erhürman akaryakıt ve elektriğe yapılan son zamların eski hükümetin eseri olduğunu söyledi.

Erhürman sosyal medyada şu açıklamayı yaptı;

"Bizden önceki hükümet döneminde, elektrik fiyatlarında nizamnameye aykırı biçimde iki yıl boyunca artış yapılmayarak KIB-TEK'te 50 milyon 676 bin TL kayıp yaratıldı. Bu kayıp sadece KIB-TEK'in kaybı değil, elektrikte yapabileceğimiz yatırımları yapamayacak noktaya geldiğimiz için halkımızın ve ülkemizin kaybıdır. Akaryakıtta zam yapılmasın diye Fiyat İstikrar Fonu'nun olanakları dibine kadar kullanıldı. Hiçbir hükümet, hele de seçime giderken zam yapmak istemez. Bu hükümete elektrikte bırakılan miras, ya popülizm yapıp kurumu geri dönülmez noktalara taşımak ya da yapılabilecek asgari zammı yapıp elektrikte sürdürülebilir bir yapıya ulaşmaya çalışmaktı. Evet risk aldık ve ikincisini seçtik. Akaryakıtta ise mevzuat ve mali olanaklar çerçevesinde seçenek bile bırakılmadı. Her şeyi açık açık konuşmanın zamanıdır. Popülizme ve günü kurtarma çabasına devam etmek mümkün değil. Konuyla ilgili bilgileri halkımızla daha da açık biçimde paylaşacağız..."