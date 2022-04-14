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Başbakan'dan 13. Maaş Açıklaması

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Sucuoğlu:13. maaş ve hayat pahalılığı protokolde yok ama bunların durumu bizim mali durumumuza bağlı
Başbakan'dan 13. Maaş Açıklaması

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü ile ilgili detayları BRT'de açıkladı.

10 sayfalık protokolün tek cümlelik özetinin, “Kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC ekonomisi” olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “Bu işleri popülizmden uzak bir şekilde yapacağız. Radikal karar almaktan endişe duymayacağız, ekonominin bir şekilde ayakları üzerinde durmasını sağlayacağız” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, imzalanan ekonomik protokolde 13 maaşın kaldırılması veya kamuda hayat pahalılığı artışının kaldırılması gibi önlemler olmadığını açıkladı, iki konunun da “KKTC’nin kendi ekonomik durumuna bağlı olduğunu” söyledi.

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