Başbakan'dan 6 yeni müjde...

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin kurduğu koalisyon hükümeti bir yıllık icraatlarını düzenlenen "Halka hizmet yolunda bir yıl" başlıklı basın toplantısıyla duyuruyor.

Başbakan toplantıda 6 müjde verdi.

Başbakan'ın açıklaması şu şekilde:

Sözlerime son verirken çok kısa bir süre içerisinde atacağımız 6 yeni adımı sizlere müjdelemek istiyorum.

Çok kısa bir süre içerisinde;



Hane gelirleri 85 bin TL’yi aşmayan, ve ilk defa konut sahibi olacak gençlerimize, 1milyon 200 bin TL’ye kadar aylık %1 faizli, 10 yıl vadeli “ilk evim kredisi”ni vermeye başlıyoruz.

Verdiğimiz bu kredi ile ev sahibi olamayan gençlerimizi yuva sahibi yapıyoruz. Hükümet olarak gençlerimizin yanındayız. Bunu lafta bırakmıyoruz. Gereğini yapıyoruz.



Depreme dayanıklı olmadığı için, yıkılıp yeniden yapılması gereken konutlara yönelik, 1milyon 200 bin TL’ye kadar, aylık %1 fazili ve 10 yıl vadeli “depreme karşı dayanıklı evler kredisi”ni vermeye başlıyoruz.

Depreme Dayanıklı olmadığı için, güçlendirilmesi gereken konutlara özel kredi paketini hazırlıyoruz. Onu da devreye sokacağız.

Tarım, hayvancılık, ormancılık, arıcılık, balıkçılık ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren kendisi dahil 10 kişiye kadar çalışanı olan işletmelere 2023 yıl sonuna kadar Sigorta prim desteğini yeniden başlatıyoruz. Bu destekten 7 bini aşkın insan faydalanacak.

150 Bin Türk Liralık düşük faizli Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık kredilerini vermeye başlıyoruz.

Merkez Bankası ile imzalanan protokolle, Lefkoşa Metehan Bölgesine bir Meslek Lisesi yapımına başlıyoruz. Adı Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi olacak okulumuz, şimdiden halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.