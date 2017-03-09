 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.787
  • Altın 145,692
  • Dolar 3,7584
  • Euro 3,9595
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Başbakan’dan ‘Abidik gubidik’e açıklama

»
Başbakan’dan ‘Abidik gubidik’e açıklama
Başbakan Yıldırım'dan Sinop'taki 'Abidik gubidik' sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ziyaretinin ikinci gününde Kınık’ta halka hitap ettikten sonra Aliağa İlçesi’ne geçmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde Bergama’da kendisini karşılayanlara kahvehane önünde otobüsten seslenen Başbakan Binali Yıldırım, İZBAN’ı Bergama’ya kadar uzatacaklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da radyo programındaki sözlerini hatırlatıp eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğinin eskiden başbakanlarla cumhurbaşkanları arasında yaşanan sorunları ortadan kaldıracağını da vurguladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Sinop’taki konuşmasında söylediği “Seçimde mevcut sisteme göre siz hükümeti seçemiyorsunuz, sadece meclisi seçiyorsunuz. Kim bakan olacak kim başbakan olacak buna karar veremiyoruz. Sonra orada abidik gubidik bir takım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri Başbakan olmuş” sözlerine ilişkin konuştu.Yıldırım, şunları söyledi:

“Onlar konuşur, AK Parti yapar. Onlar da çalışıyor da boşa çalışıyor. Kafa yanlış işlere çalışıyor. Laf üretmek için çalışıyorlar. Hani ben diyordum ya ‘hükümeti abidik gubidik yaparlar, başbakan değiştiriyorlar.’ İşte o günlerde oldu. Çiller – Erbakan döneminde biliyorsunuz, Türkiye’nin en fazla oy almış iki partisinin başlarına görev vermedi o zamanki cumhurbaşkanı, arkasında bir kişi olmayan milletvekiline verildi. Öyle olmadı mı? Yalım Erez’e vermedi mi? 28 Şubat sürecini orada başlatmadılar mı? Geçmişi bilmeyen geleceği inşa edemez. Biz geçmişimizi de biliyoruz, geleceğe de emin adımlarla yürüyoruz.”

Bergamalılardan destek isteyen Başbakan Binali Yıldırım, Şakran’da da vatandaşları selamlayıp Aliağa Enka Spor Salonu’nda, STK üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Aliağa’da gençler, ‘İzmir’in dağlarında çiçekler açar’ marşını Evet’e çevirdi, ‘İzmir’in dağlarında çiçekler açar. Bütün sandıklardan evet’ler çıkar’ diye söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yeni Şafak: Gerekirse Şam'la masaya oturulur09 Mart 2017 Perşembe 10:20
  • Bilgi Üniversitesi’ndeki saldırıda yaralanan öğrenci: Tekbir getirdiler, tekme attılar09 Mart 2017 Perşembe 10:19
  • Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın bilgisayarındaki şok ayrıntı09 Mart 2017 Perşembe 09:59
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki vatandaşlara 'sandığa gidin' çağrısı09 Mart 2017 Perşembe 09:32
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj hamlelerimiz olacak09 Mart 2017 Perşembe 09:29
  • Ankara-Avrupa ilişkilerinde 13 yıl geriye dönüş09 Mart 2017 Perşembe 09:25
  • Diyarbakır: 8 Mart OHAL'e rağmen rengarenk09 Mart 2017 Perşembe 09:24
  • Mersin Baro Başkanı, kadın avukatı kürsüden itti09 Mart 2017 Perşembe 09:09
  • Üçlü Rakka zirvesinden üç farklı görüş09 Mart 2017 Perşembe 08:41
  • TBMM'de 'Çakal Carlos' diyalogu08 Mart 2017 Çarşamba 16:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti