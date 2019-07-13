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Başbakan’dan başsağlığı mesajı

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Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kaplıca-Yedikonuk arasında boğulup, hayatını kaybeden 4 kişiye başsağlığı diledi.
Başbakan’dan başsağlığı mesajı

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kaplıca-Yedikonuk arasında boğulup, hayatını kaybeden 4 kişiye başsağlığı diledi.

Başbakan Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Aynı aileden 4 kardeşimizin denizde boğularak ölmelerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine , sevenlerine ve Halkımıza başsağlığı diliyorum. ,Hepimizi acıya boğan bu olay vesilesiyle vatandaşlarımızı denize girerken dikkatli davranmaya ve uyarılara kulak vermeye davet ediyorum.”

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