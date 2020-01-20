Başbakan’dan, eylemdeki eski CAS çalışanlarına çağrı: “Biraz daha sabırlı olun, ikinci şirket yolda”

Tasfiye edilen Cyprus Airport Services (CAS) çalışanları geçtiğimiz Perşembe günü Başbakanlık önünde yeniden eyleme başladı.

Eylem, bugünkü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul gündemine de taşındı. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, UBP’nin iktidara gelmeden önce CAS çalışanlarının yanında olduğu yönünde açıklamalar yaptığını, iktidara gelince de unuttuğunu savundu.

Bunun üzerine kürsüye çıkan Başbakan Ersin Tatar, eski CAS çalışanlarından biraz daha sabır istedi. Başbakan Tatar, eylemcilerin acılarını ellerinden geldiğince gidermeye çalıştıklarını ifade ederek, devletin istihdam konusunda sıkıntısı bulunduğunu söyledi.

Tatar, Ercan’da ikinci, hatta üçüncü bir şirketin de işbaşı yapması gerektiğini, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışması olduğunu söyledi. Tatar, ikinci şirket için devam eden çalışmaların biraz zaman alacağını, tek şirketin tekeline bırakmanın yanlış olduğunu ifade ederek, “1 sene evvel şöyle dedik de şimdi unuttuk noktasında değiliz. Bu insanların borçları var.

Meseleye çözüm bulmak için çalışıyoruz. Biraz daha sabırlı olmalarını istiyorum. Biraz zaman alacak ama olacak” şeklinde konuştu. Başbakanlık önünde eylem başlatan protestocular, daha önce işten durdurulan 20 kişinin istihdam edildiğini ve bunun devamının gelmediğini, artık işsiz olmaya tahammüllerinin kalmadığını savunuyor.