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Başbakan'dan kabine açıklaması

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Başbakan Ünal Üstel, sabah saatlerinde bir grup gazeteciyle, kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.
Başbakan'dan kabine açıklaması

Başbakan Ünal Üstel, sabah saatlerinde bir grup gazeteciyle, kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Basın mensuplarıyla sohbet niteliğinde gerçekleşen toplantıda Üstel, kabinede değişiklik olup olmayacağıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

Başbakan Ünal Üstel, kabine değişikliği konusunun gündeminde olmadığını vurguladı.

Hatırlanacağı üzere Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, geçtiğimiz gün kabinede değişiklik olacağı yönünde bir idda ortaya atmış ve gözler, Ulusal Birlik Partisi hükümetine çevrilmişti.

kaynak: gündem kıbrıs

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