Başbakan'dan kabine değişimi, sinyali... "Küsmece darılmaca yok"

Başbakan Ersin Tatar, kabine değişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Tatar, Genç TV'de katıldığı 'Er Meydanı' isimli programda, Mustafa Alkan'ın sorularını yanıtladı.

Kabinede değişiklik olabilir mi sorusuna yanıt veren Tatar, “Şu an böyle bir şey söylemedim. Dolayısıyla şu anda böyle bir gündem yok ama siyaset bildiğiniz gibi çok hareketlidir. Çok önemli gelişmeler olabilir. Bazı hareketlilikler olabilir. O nedenle kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Bekleyip göreceğiz bakalım...” şeklinde konuştu.

Öte yandan siyasette her an her şeyin olabileceğine vurgu yapan Tatar, “Elbette siyasette makamlar verilir, makamlar alınır. Buda onu yapanın takdirine bağlı olmalıdır. Bizim, siyasette o bakanlığı yapacak farklı farklı milletvekillerimiz ve insanlarımız vardır. Nöbet değişimi her zaman olabilir. Buna da herkesin hazır olması lazımdır” dedi.

Tatar, “Verilen görev verildiği gibi alınabilir de. Taktir verenin ve alanın dır... Çünkü en sonunda onun kellesidir ortaya konulacak olan... Siyaset böyle bir şeydir... dolayısıyla zamanı geldiğinde bu gibi değişikler yapılacağında küsmeler darılmalar olmamalıdır” sözlerini kullandı.

Başbakan Tatar, “Siyasettir bu belli olmaz, nöbet değişimi olabilir. Her şey olabilir, küsmece darılmaca yok...” şeklinde konuştu.