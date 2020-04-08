  • BIST 92.485
  • Altın 360,350
  • Dolar 6,7887
  • Euro 7,3674
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Başbakan'dan kabine değişimi, sinyali... "Küsmece darılmaca yok"

» »
Başbakan'dan kabine değişimi, sinyali... "Küsmece darılmaca yok"
Başbakan'dan kabine değişimi, sinyali... "Küsmece darılmaca yok"

Başbakan Ersin Tatar, kabine değişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Tatar, Genç TV'de katıldığı 'Er Meydanı' isimli programda, Mustafa Alkan'ın sorularını yanıtladı.

Kabinede değişiklik olabilir mi sorusuna yanıt veren Tatar, “Şu an böyle bir şey söylemedim. Dolayısıyla şu anda böyle bir gündem yok ama siyaset bildiğiniz gibi çok hareketlidir. Çok önemli gelişmeler olabilir. Bazı hareketlilikler olabilir. O nedenle kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Bekleyip göreceğiz bakalım...” şeklinde konuştu.

Öte yandan siyasette her an her şeyin olabileceğine vurgu yapan Tatar, “Elbette siyasette makamlar verilir, makamlar alınır. Buda onu yapanın takdirine bağlı olmalıdır. Bizim, siyasette o bakanlığı yapacak farklı farklı milletvekillerimiz ve insanlarımız vardır. Nöbet değişimi her zaman olabilir. Buna da herkesin hazır olması lazımdır” dedi.

Tatar, “Verilen görev verildiği gibi alınabilir de. Taktir verenin ve alanın dır... Çünkü en sonunda onun kellesidir ortaya konulacak olan... Siyaset böyle bir şeydir... dolayısıyla zamanı geldiğinde bu gibi değişikler yapılacağında küsmeler darılmalar olmamalıdır” sözlerini kullandı.

Başbakan Tatar, “Siyasettir bu belli olmaz, nöbet değişimi olabilir. Her şey olabilir, küsmece darılmaca yok...” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı, Tatar ve Özersay ile bir araya geliyor08 Nisan 2020 Çarşamba 10:28
  • Güzel şeyler de oluyor08 Nisan 2020 Çarşamba 09:52
  • Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan: “kahraman sağlıkçıların önemi bir kez daha anlaşıldı”08 Nisan 2020 Çarşamba 09:48
  • Ani Ve Gayri Tabii Ölüm08 Nisan 2020 Çarşamba 09:28
  • Polisten sıkı denetim08 Nisan 2020 Çarşamba 09:23
  • İngiltere’den çoğu öğrenci 168 KKTC vatandaşı ülkeye geldi08 Nisan 2020 Çarşamba 08:21
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar08 Nisan 2020 Çarşamba 08:00
  • Özersay: "Gidip yerinde de gördüm, içiniz rahat olsun"07 Nisan 2020 Salı 20:50
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İmmun Plazma Yöntemi ile Covid-19 Tedavisine Hazır...07 Nisan 2020 Salı 18:29
  • Pandemi Hastanesi Başhekimi Özyılkan: Pandemi Hastanesi'nde 32 doktor ve 11 uzman çalışıyor07 Nisan 2020 Salı 17:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti