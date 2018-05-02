Başbakan'dan 'mali protokol' açıklaması...

Hedefimiz, ülkemizin ve halkımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasıdır ve bu hedef doğrultusunda, seferberlik anlayışıyla, kararlılıkla çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız..."

Başbakan Tufan Erhürman Türkiye ile emzalanan mali protokol konusunda açıklama yaptı.

Erhürman'ın sosyal medyada paylaştığı görüşleri şöyle;

"Hükümet 15 Şubat'ta güvenoyu aldı. Bütçe 7 Nisan'da resmileşti. TC ile 2016-2018 mali protokolünün son döneminin tamamlanmasına ve bu dönem içerisindeki kaynakların kullanıma girmesine ilişkin, bu dönemde rutin olarak imzalanması gereken protokol birkaç gün önce imzalandı. 2019-2021 protokolüne ilişkin görüşmeler başladı. Hükümete yapılan her eleştiriyi saygıyla karşılıyor ve değerlendiriyoruz. Hedefimiz, ülkemizin ve halkımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasıdır ve bu hedef doğrultusunda, seferberlik anlayışıyla, kararlılıkla çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız..."