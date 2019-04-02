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Başbakan'dan Türkiye ile protokol açıklaması

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Başbakan'dan Türkiye ile protokol açıklaması
Başbakan'dan Türkiye ile protokol açıklaması

Başbakan Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada Türkiye ile imzalanacak ekonomik-mali protokole ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erhürman, geçen yıl sonu yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Türkiye’deki devlet yapısının işleyişinin değişmesinin protokolün imzalanma sürecini geciktirdiğini kaydetti.

Başbakan Erhürman, bir süre önce Türkiye’den teknik heyetin KKTC’ye gelerek görüşmeler yapıldığını, kendisinin son Türkiye ziyaretinde de konu ile ilgili belli bir noktaya gelindiğini belirtti.

Erhürman, protokol taslağında herhangi bir anlaşmazlığın söz konusu olmadığının altını çizerek, aksini iddia edenlerin bunu ispat etmekle mükellef olduğunu söyledi.

Protokol görüşmelerini bi fiil kendisinin yürüttüğünü açıklayan Erhürman, Nisan ayı içerisinde teknik çalışmaların biteceğini ve imzaların mayıs ayında atılacağını kaydetti.

Mali protokol konusunda muhatabın kendisi olduğunu ve bilgi edinmek isteyenlerden soru sormasını bekleyeceğini ifade eden Başbakan Erhürman, “Herkes bilsin ki her iki taraf da üzerine düşeni yapmıştır” dedi.

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