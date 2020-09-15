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Başbakan Ersin Tatar, Bankalar Birliği’ni ziyaret etti

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Başbakan Ersin Tatar, Bankalar Birliği’ni ziyaret ederek, Cuma günü açıklanan 600 milyon TL Tutarındaki Yeni Kredi Paketleri’yle ilgili görüş alış verişinde bulundu.
Başbakan Ersin Tatar, Bankalar Birliği’ni ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar, Bankalar Birliği’ni ziyaret ederek, Cuma günü açıklanan 600 milyon TL Tutarındaki Yeni Kredi Paketleri’yle ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Ersin Tatar, bankalarla her zaman yakın temas içerisinde olduğunu belirterek, pandemi süreci nedeniyle piyasalara nakit akışı konusunda neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini anlattı.

Mayıs ayında bazı paketler açıklandığını anımsatan Ersin Tatar, 1.5 milyar TL tutarındaki bu paketlerden 500 bin TL’sinin kullanıldığını ifade etti.

Kaynakların kolayca ve daha uzun vadede kullandırılması konusunda Merkez Banakası ile görüş birliğinde olduklarını kaydeden Tatar, Cuma günü reel sektörün, ihtiyaç duyacağı finansman kaynaklarına daha kolay ulaşması ve işletme sermayelerine kaynak yaratabilmeleri adına üç kredi paketi açıklandığını belirtti.

Küçük Esnaf, Tarım Ve Hayvancılık Kredi Portföyü, Otel İşletmeleri Kredi, İşletmelere Destek II’nci Kredi Portföyü başlığı altındaki kredi paketlerinin 600 milyon TL tutarında olduğuna işaret eden Tatar, paketlerin, yıllık faiz oranlarının yüzde 9 ve diğer işletmeler içinse yüzde 10.75 olacağını ayrıca 4 yıl vade ve bir yıl geri ödemesiz olarak hazırlandığını ifade etti.

Tatar, bu kredilerin kullandırılması ve piyasanın hareketlendirilmesi konusunda bankaların desteğine ihtiyaç olduğuna da vurgu yaptı.

Tatar, “Kredileri kullandırtacak olan sizlersiniz. Devlet gereğini yapıyor. Vadeler düzenlendi. Sübvansiyeler vade süresince devam edecektir. Sizden ricam, bu söylediklerimi diğer bankalara aktarılması ve bu sıkıntılı dönemin aşılabilmesi adana kredilerin piyasalara yansıtılmasıdır. Piyasalardaki hareketlilik ülke ekonomisindeki sıkıntıların aşılmasına büyük fayda sağlayacaktır” dedi.

Başbanan Tatar, pandemi sürecindeki sıkıntıların birlik ve beraberlik içerisinde aşılabileceğini de belirterek, “Önce sağlık. Ama denge içersinde ekonomik sektörlerin de ayakta duruması gerekiyor” dedi.

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