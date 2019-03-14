Başbakan:Güvenlik için kamera sistemi şart

Erhürman, yarın Kamu Reformu konusunda sendikalarla gerçekleştirecekleri toplantının taraflar olarak birbirlerini anlama toplantısı olacağını da belirtti.

Başbakan Erhürman bugün BRT1’de yayınlanan 1. Boyut programına katılarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan, “Yarın öğlen sendikalarla buluşacağız. Biz yapılan değişikliklerin neden bu şekilde olduğunu anlatacağız. 11 madde üzerinden karşılıklı görüş alışverişi olacak”diye konuştu.

Hiçbir toplumda reform süreçlerinin sancısız olmadığına dikkati çeken Başbakan Erhürman, “Kamu reformu konusunda bir takım tepkilerin ortaya konulmasını anlayabiliyorum. Kamu reformunda amacımız nedir, kamuda verimliliği sağlamaktır. Temel hareket noktasının kamuda verimliliğin olaması gerekir Yarın birbirimizi daha iyi anlayacağız” dedi.

Başbakan programda, suçlarla mücadele için gerekli adımların atılacağını belirterek, ülkede güvenliği sağlamak açısından kamera sisteminin gerekli olduğunu da vurguladı.