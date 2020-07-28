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"Başbakan'ın açıklamaları tutarsız"

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun Türkiye’den gelen yolculara 7 gün karantina tavsiyesine dikkat çekerek Başbakan’ın bu yöndeki açıklamalarını eleştirdi.
"Başbakan'ın açıklamaları tutarsız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun Türkiye’den gelen yolculara 7 gün karantina tavsiyesine dikkat çekerek Başbakan’ın bu yöndeki açıklamalarını eleştirdi.

Erhürman, Tatar’ın “Türkiye ile aramızı açmak istiyorlar” açıklamasının bu anlamda tutarsız olduğunu belirterek “7 gün karantina” tavsiye kararını alan kurulun bakanlık bünyesinde, başında da bakanlık müsteşarının olduğunu söyledi. Sendikaların karantina talebiyle yaptıkları eylemlere işaret eden Erhürman “Eylemlerin talebi 7 gün karantina uygulaması… Bu sendikaların durup dururken çıkardığı bir şey değil. Bu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tavsiyesi... Sendikaların da söylediği üst kurul tavsiyesi… Ayrıca bu kurul Bakanlık bünyesinde. Müsteşar bakanlığın…” dedi.

 

"İmar Planı çıkmazından nasıl çıkılacak?"

İmar Planı ile ilgili karışıklıktan nasıl çıkılacağını soran Erhürman, bu öngörülemez ortamda kalmanın kimsenin tercihi olmadığını söyledi.

“Kimse kendini bu sorumluluktan ari hissetmesin” diyen Erhürman ekonomi, sağlık ve İmar Planı süreçlerinde hükümetin "Saldım çayıra mevlam kayıra" mealinde olduğunu belirtti.

"Silkinin ve kendinize gelin" diyen Erhürman hükümettekilerin halkı şansla baş başa bırakma hakkı olmadığını ifade etti.

Cypfruvex'ten 13 kişinin durdurulacağına dair bilgiler geldiğini söyleyen Erhürman, Kooperatif'te istihdam hazırlığı yapıldığını söyledi.

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