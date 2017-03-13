Başbakanın teyzesinin oğlunu kurtarma operasyonu mu?

Kıb-Tek’te yaşanan yasa dışılığa, DP kanadından bir yönetim kurulu üyesinin ikna edilerek, karara imza atması sonrasında, yasal konuma getirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Kıb-Tek yönetim kurulu başkanı Hasan Erçen’in direktifi ile yönetim kurulu kararı olmaksızın, Cratos Otel’e, yapılan 9 Milyon tutarındaki indirim yasal çerçeveye taşınmaya çalışılırken, UBP-DP koalisyon hükümetinin de bu duruma destek verdiği öne sürülüyor.

Girne bölgesinde faaliyet gösteren ve elektrik borcundan dolayı mahkemeye verilen Cratos Otelin, elektrik borcunun Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanının direktifi ile yönetim kurulu kararı olmaksızın, silinmesine yönelik yasal çerçevenin hazırlandığı öne sürüldü..

YÖNETİM KURULU KARARINDAKİ EKSİK İMZA ATTIRILDI

Kıb-Tek Yönetim Kurulunun kararı olmaksızın, UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün, teyzesinin oğlu olan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen’in direktifi ile yapıldığı öne sürülen indirim ile ilgili hazırlanan yönetim kurulu kararına, ikna edilen DP’li bir yönetim kurulu üyesinin imza attığı ileri sürülüyor.

El – Sen tarafından, Sayıştay’ın göreve davet edildiği, karara imza atmayan bir yönetim kurulu üyesinin de görevine son verildiği, 9 Milyonluk indirimin yasal olmadığı iddia edilmişti. Yasa dışı olarak nitelendirilen olay sonrasında, imza eksikliği bulunan kararın, geçtiğimiz gün gerçekleşen toplantı sonrasında ikna edilen bir yönetim kurulu üyesinin, uzun bir süre önce alınan kararı imzalamasından sonra, yasal zemine oturtulduğu öne sürülüyor.

SERDAR DENKTAŞ’TAN ONAY ALINARAK TOPLANTIYA GİRDİ

Uzun süredir toplanmayan Kıb-Tek yönetim kurulunun, geçtiğimiz gün toplandığı ve uzun süredir yönetim kurulu kararını onaylamak için çaba gösteren Lefke’li bir iş adamının, sözü edilen yönetim kurulu üyesini ikna ederek kararı imzalattığı öne sürülüyor. UBP’li üyelerin gerçekleştirdiği toplantıya sadece bir DP’li üyenin katıldığı, diğer iki üyenin toplantıya katılmadığı öğrenildi. Toplantıya giren DP’li üyenin toplantıya, DP Gene Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın izni ile girdiği öne sürülüyor.

EL – SEN YAŞANANLARA SESSİZ KALIYOR

Kıb-Tek çevrelerindeki tarafsız gözlemciler, El-Sen’in gerçekleşen bu olaylara karşın sessiz kaldığını ileri sürüyor. Bir süre önce KTSYD lokalinde bir basın toplantısı gerçekleştiren ve Sayıştay Başkanlığı’na yazı göndererek, Cratos Premium Hotel’in, sahibi olan Bumerang Travel Club Ltd’nin, KIB-TEK’e olan borçlarının silinmesinin araştırılmasını talep eden El-Sen’in yasal olmayan bir olayın yasallaştırılmasına sessiz kaldığı ve hiçbir girişimde bulunmadığı belirtiliyor.

BAŞBAKANIN TEYZESİNİN OĞLUNU KURTARMA OPERASYONU MU?

UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin ÖZgürgün’ün Teyzesinin oğlu olan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen’in, alınan birçok kararın aksine uygulama yaptığının tespit edilmesi sonrasında da bu konuların yasal bir çerçeveye oturtulması için bir komitenin oluşturulduğu öne sürülüyor.

UBP ile DP’nin idaresinde olan kurum ve kuruluşlarda tartışma konusu olan birçok konuyu çözmek için oluşturulan komiteye, 4 kişinin atandığı öğrenildi. UBP ile DP Genel Sekreterlerinin dahil olduğu komitede, UBP Genel Sekreteri, Dursun Oğuz, DP Genel Sekreteri Afet Gürcafer, DP’li Hasan Tosunoğlu ile Kıb-Tek’in sanal yönetim kurulu başkanı olduğu öne sürülen iş adamı UBP’li Ali Erdal Hacımulla’dan oluştuğu öne sürülüyor.