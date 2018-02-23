Başbakanlığa 5 atama yapıldı

Başbakanlık’ta üst kademe atamaları tamamlandı.
Berkan M. Tokar ve Hasan Alicik Müsteşar, Mustafa Ergüven Özel Kalem Müdürü, Ahmet Muratoğlu Basın Müdürü, Alkan Değirmencioğlu Spor Dairesi Müdürü olarak atandı.
Başbakanlık’ta üst kademe atamaları tamamlandı.
Berkan M. Tokar ve Hasan Alicik Müsteşar, Mustafa Ergüven Özel Kalem Müdürü, Ahmet Muratoğlu Basın Müdürü, Alkan Değirmencioğlu Spor Dairesi Müdürü olarak atandı.
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