Başbakanlığa bağlı Deprem Denetim Komitesi çalışmalarını sürdürüyor

Toplantının ardından Deprem Denetim Komitesi Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cahitoğlu açıklamasında “Deprem Denetim Komitemiz, okullarımızın depreme karşı dayanıklılık testi ve güçlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. 6 Şubat 2023 deprem felaketi sonrasında Başbakanlık uhdesinde oluşturulan komitemiz çalışmaları kapsamında, ülke genelindeki 162 okulumuzda KKTC deprem yönetmeliğindeki kurallarına uygun olarak, karot numuneleri TS EN 12504-1'e göre alınmıştır .Basınç dayanıklılık testleri ise TS EN 12390-3 standartlarına göre İMO (İnşaat Mühendisleri Odası) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde toplam 124 okulumuzda deprem dayanıklılık testleri yapılmış ve tamamlanmıştır. 124 okulumuza ait, küçüklü büyüklü 746 binada toplam 1385 test yapılmıştır. Süreç içerisinde güçlendirme projeleri tamamlanan okullarımızın proje dosyaları vizelenerek komitemize gelmekte ve dosya ile ilgili kararı komitemiz vermektedir. Şu ana kadar 46 okulumuz vizelenmiş, 41 okulumuz ise ihale aşamasına gelmiştir. Başbakan Ünal Üstel'in de talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren komitemizin yegane amacı; çocuklarımızın güvenli binalarda ve sağlıklı ortamlarda eğitimlerini sürdürmeleridir" dedi.