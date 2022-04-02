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Başbakanlığa sınavsız, münhalsiz 14 yeni kişi istihdam edildi

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Başbakanlığa sınavsız, münhalsiz 14 yeni kişi istihdam edildi
Başbakanlığa sınavsız, münhalsiz 14 yeni kişi istihdam edildi

Başbakanlığa sınavsız, münhalsiz 14 yeni kişi istihdam edildi

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın yaşananlara tepki gösterdi.

 

İşte Barçın'ın yaptığı açıklama;

UBP HÜKÜMETİ YANDAŞ İSTİHDAMLARINA BAŞLADI

Şu an UBP-DP-YDP Hükümeti onlarca Geçici İşçi ve Sözleşmeli alımı için yazışmalara ve işlemlere başlamış durumda dostlar.

An itibariyle 14 Geçici İşçi Başbakanlıkta resmi olarak göreve başladı bile.

Sadece 14 Geçici İşçinin yan ödenekler hariç Maliyeye şu anki yıllık maaş mükellefiyeti 1 Milyon 730 Bin 435 TL.

Şubat 2022 sonu itibariyle resmi verilere göre Yerel Gelir-Yerel Gider fazlası 368 Milyon 847 Bin TL.

Artı bir çok zam ile de bütçeye kaynak aktarımı yapılıyor.

UBP tarafından bu ülkede var olan kaynaklar üreticileri korumak, zamların etkisini azaltmak, asgari ücretliye prim desteği vermek, öğrencilerin burslarını zamanında ödemek, hastane ve okul gibi alt yapı yatırımları yapmak için değil kamuya yeni torpilli istihdamlar için kullanılıyor dostlar.

Anlaşıldı mı şimdi neden yerel seçimleri ertelemek istiyorlar.

"Reform" bahane, istihdam şahane !!!

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