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Başbakanlık açıkladı 9872 kişiye 2'şer bin tl ödeme

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Başbakanlık, Türkiye Hükümeti ile imzalanan anlaşma kapsamında ve ‘Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi” çerçevesinde toplam 9 bin 872 kişiye 2.000’er TL tutarında “Salgın Sosyal Desteği” yapıldığını duyurdu.
Başbakanlık açıkladı 9872 kişiye 2'şer bin tl ödeme

Başbakanlık, Türkiye Hükümeti ile imzalanan anlaşma kapsamında ve ‘Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi” çerçevesinde toplam 9 bin 872 kişiye 2.000’er TL tutarında “Salgın Sosyal Desteği” yapıldığını, söz konusu tutarlar bugün itibariyle hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan 2020 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında başta Covid-19 salgının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olarak bugüne kadar tarım, turizm, sanayi, ticaret sektörlerine yönelik birçok destek programı ve proje gerçekleştirilmiştir.

Bu defa, 2020 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasında yer alan “Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi” kapsamında toplumun dezavantajlı kesimleri oluşturan ve halihazırda

- Yaşlılık ve dulluk maaşı alan 3.706 kişinin tamamı

- Engelli maaşı alan 4.987 kişinin tamamı ve

- Covid-19 desteği almakta olan 1.179 kişinin tamamı

olmak üzere toplam 9.872 vatandaşımızın her birine 2.000 TL tutarında “Salgın Sosyal Desteği”yapılmış olup, söz konusu tutarlar bugün itibariyle hesaplarına yatırılmıştır.”

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