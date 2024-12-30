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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, elverişsiz hava koşulları nedeniyle açıklama yaptı

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, elverişsiz hava koşulları nedeniyle açıklama yaptı
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, elverişsiz hava koşulları nedeniyle açıklama yaptı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, ülke genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağa işaret ederek, yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini, bu sebeple mevcut elverişsiz hava koşulları gereği vatandaşların mecbur kalmadıkça bulundukları yerlerden dışarı çıkmamasını istedi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, “KKTC Meteoroloji Dairesi, son değerlendirmelerine dayanarak, ülke genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini, ayrıca rüzgarın bazı bölgelerde kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceğini duyurdu” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu kapsamda ilgili bakanlıklar, kaymakamlıklar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Yerel Yönetimler ve Kıb-Tek ile koordineli bir şekilde, olası hasarlarla alakalı gereken tüm önlemlerin ilgili birimler tarafından alındığı belirtildi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkı bilgilendirmek amacıyla ilgili tüm birimlerin teyakkuz halinde olacağının ve gerektiğinde anlık bilgilendirme yapılacağının belirtildiği açıklamada, “Bu sebeple mevcut kötü hava koşulları gereği, vatandaşlarımızın da mecbur kalmadıkça bulundukları yerlerden dışarı çıkmamasını rica ederiz." denildi.

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