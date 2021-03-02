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Başbakanlık Akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı

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Başbakanlık’tan yapılan açıklamada dünya piyasalarındaki artışa rağmen akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağı belirtildi.
Başbakanlık Akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada dünya piyasalarındaki artışa rağmen akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Son günlerde Dünya piyasalarında akaryakıt fiyatlarında bir artış görülmektedir. Bu bağlamda bu artışa göre bizim de, 95 ve 98 oktan benzinin litresine 0. 33kuruş, dizelin litresine 0.31 kuruş, gözyaşına ise 0.27 kuruş fiyat artışı yapılması gerekmesine rağmen, hükümetimiz zor günlerden geçen halkımıza ekonomik yük bindirecek böyle bir artışın yapılmamasını ve kovid-19 salgını nedeniyle böyle bir yola gidilmemesini kararlaştırmıştır. Söz konusu artış vatandaşa yansıtılmazken Devlet Maliyesi’nin bundan kaynaklanacak kayıp Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanacaktır.

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