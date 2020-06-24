  • BIST 114.449
  • Altın 389,347
  • Dolar 6,8503
  • Euro 7,7211
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Başbakanlık Anıt Mezar Konusundaki Haberlerin Üzüntü Yarattığını Belirtti

» »
Başbakanlık Anıt Mezar Konusundaki Haberlerin Üzüntü Yarattığını Belirtti
Başbakanlık Anıt Mezar Konusundaki Haberlerin Üzüntü Yarattığını Belirtti

Başbakanlık, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarının bitirilmesi ile ilgili bir müddettir medyada yer alan ve 8 yıldır anıt mezarın bitirilememesinin sorumlusu olarak bir yıldır görevde olan hükümetin gösterilmesi yönündeki haberlerin büyük üzüntü yarattığını kaydetti. 

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, bu konuda daha önce de  sıkıntılar ve şikayetler olduğu, konunun ilgili Bakanlıklar nezdinde ele alınarak değerlendirildiği  ve çalışmaların hızlandırılmasının  ilgililerden talep edildiği anımsatılarak, ancak tüm dünyada meydana gelen salgın sonrasında tüm işyerlerinde kapanmaların yaşanması ve inşaat işlerinin durdurulması neticesinde çalışmaların bitirilmesinin mümkün olamadığı kaydedildi.  

Bu konudaki serzenişlerin devam etmesi üzerinde Başbakanlık tarafından gerekli incelemelerin yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Başbakanlığa verilen bilgiye göre, Anıt mezarın yapılışı esnasında proje değişikliklerinden kaynaklanan gecikmeler ve teknik sıkıntılar  yaşanmış ve geçtiğimiz aylarda da, sadece çevre düzenlemesi hariç, Anıt mezarın geçici kabulü yapılmıştır. Peyzaj ve çevre düzenlemesiyle ilgili bazı teknik aksaklıklardan dolayı oluşan sorunun çözümü yönünde de inşaatı yapan müteahhit firma ile ilgili birimlerin çalışmasının devam ettiği ve  Anıt Mezar’ın bitirilmesi için  en geç son kabul tarihi olan Eylül ayına kadar projedeki eksikliklerin sonlanmasının hedeflendiği yönünde bilgi alınmıştır.

Bu projenin daha fazla gecikmeden hızla bitirilmesi için gereğinin yapılması ve O’nun Aziz hatırasına ve maneviyatına sahip çıkılması gereği ve önemine inanılarak Anıt Mezarın bitirilmesi konusunu takip etmek üzere Başbakan Ersin Tatar tarafından Başbakanlık müsteşarı görevlendirilmiş ve projenin daha fazla gecikmeden bitirilmesi yönündeki gerekli talimatlar da verilmiştir.

Anıt mezar en erken bir zamanda Kurucu Cumhurbaşkanımıza layık olduğu şekilde bitirilecektir. Başbakanlık bu konunun yakın takipçisi olacaktır.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pınarbaşı - Dağyolu Arasında Çıkan Yangında Çok Sayıda Ağaç İle 80 Dönüm Anız Yandı24 Haziran 2020 Çarşamba 18:18
  • Koleji Kazanan Öğrencilerin Kayıtları Yarın Başlıyor… Kayıtlar 30 Haziran’a Kadar Sürecek24 Haziran 2020 Çarşamba 18:16
  • Koleji Kazanan Öğrencilerin Kayıtları Yarın Başlıyor… Kayıtlar 30 Haziran’a Kadar Sürecek24 Haziran 2020 Çarşamba 18:12
  • Bakan Pilli: "Toplam 307 test yapıldı, pozitif vaka yok"24 Haziran 2020 Çarşamba 17:53
  • Berova: “40 hasta hastanede yatsa kimse dışarı çıkamaz, gevşemeden endişeliyim”24 Haziran 2020 Çarşamba 17:52
  • Tatar: Akıncı’nın seçimlerin öne alınmasını istemesi Meclis iradesini hiçe saymaktır24 Haziran 2020 Çarşamba 17:20
  • Tatar: Akıncı, titiz davranmadığımız havası yaratmaya çalışıyor24 Haziran 2020 Çarşamba 17:18
  • HP'den istifa!24 Haziran 2020 Çarşamba 17:09
  • Yılmazışık, Fransanın İnsanlık Suçu İşlediğini İleri Sürdü24 Haziran 2020 Çarşamba 17:07
  • Meclis Başkan Yardımcısı Töre, GKK Komutanı Altan Er’i ziyaret etti24 Haziran 2020 Çarşamba 17:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti