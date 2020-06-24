Başbakanlık Anıt Mezar Konusundaki Haberlerin Üzüntü Yarattığını Belirtti

Başbakanlık, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarının bitirilmesi ile ilgili bir müddettir medyada yer alan ve 8 yıldır anıt mezarın bitirilememesinin sorumlusu olarak bir yıldır görevde olan hükümetin gösterilmesi yönündeki haberlerin büyük üzüntü yarattığını kaydetti.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, bu konuda daha önce de sıkıntılar ve şikayetler olduğu, konunun ilgili Bakanlıklar nezdinde ele alınarak değerlendirildiği ve çalışmaların hızlandırılmasının ilgililerden talep edildiği anımsatılarak, ancak tüm dünyada meydana gelen salgın sonrasında tüm işyerlerinde kapanmaların yaşanması ve inşaat işlerinin durdurulması neticesinde çalışmaların bitirilmesinin mümkün olamadığı kaydedildi.

Bu konudaki serzenişlerin devam etmesi üzerinde Başbakanlık tarafından gerekli incelemelerin yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Başbakanlığa verilen bilgiye göre, Anıt mezarın yapılışı esnasında proje değişikliklerinden kaynaklanan gecikmeler ve teknik sıkıntılar yaşanmış ve geçtiğimiz aylarda da, sadece çevre düzenlemesi hariç, Anıt mezarın geçici kabulü yapılmıştır. Peyzaj ve çevre düzenlemesiyle ilgili bazı teknik aksaklıklardan dolayı oluşan sorunun çözümü yönünde de inşaatı yapan müteahhit firma ile ilgili birimlerin çalışmasının devam ettiği ve Anıt Mezar’ın bitirilmesi için en geç son kabul tarihi olan Eylül ayına kadar projedeki eksikliklerin sonlanmasının hedeflendiği yönünde bilgi alınmıştır.

Bu projenin daha fazla gecikmeden hızla bitirilmesi için gereğinin yapılması ve O’nun Aziz hatırasına ve maneviyatına sahip çıkılması gereği ve önemine inanılarak Anıt Mezarın bitirilmesi konusunu takip etmek üzere Başbakan Ersin Tatar tarafından Başbakanlık müsteşarı görevlendirilmiş ve projenin daha fazla gecikmeden bitirilmesi yönündeki gerekli talimatlar da verilmiştir.

Anıt mezar en erken bir zamanda Kurucu Cumhurbaşkanımıza layık olduğu şekilde bitirilecektir. Başbakanlık bu konunun yakın takipçisi olacaktır.”