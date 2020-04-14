Başbakanlık Basın danışmanı Pehlivan.. UBP 150 Bin TL Anket şirketine para verdi!

,Çok enteresan işler olmaya başladı sevgili okurlar, özellikle de iktidarın büyük partisi konumunda olan Ulusal Birlik Partisinde. Öyle ki Koronavirüs Salgını öncesi Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Ersin Tatar, UBP’nin geçmiş yönetimi tarafından partiden atılan kişilere, 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçim kampanyasını verdi ve kendilerine de toplam tutarı 3,5 Milyon TL’lik partinin çeklerinden kesti.

UBP’den atılan bu kişilerden bir tanesi yeni kurulan hükümetin maaşlı danışmanı olarak atanırken diğeri ise Devlet televizyonun yanı sıra partinin televizyonunda başına ve MYK’ya üye olarak atandı Tatar’ın talimatıyla. Aynı zamanda Tatar’a danışmanlıkta yapan bu kişi tüm üstlendiği görevler için ayrı ayrı maaş almaya da devam ediyor.

Bir araştırma şirketine de ayrıca bu süre içinde 150 bin TL’lik bir ödeme yapıldı parti tarafından.

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