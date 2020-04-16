Başbakanlık: ‘Büyükyılmaz’ın iddialarının gerçek olmadığı saptanmıştır’

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi Yeni Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz’ın gıda yardım ve dağıtımlarında partizanlık yapıldığı iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

Merkez’den yapılan açıklamada söyle denildi:

“ YDP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Turan Büyükyılmaz’ın medyada bugün yer alan iddiaları üzerine Merkezimiz tarafından yapılan araştırmada Sayın Büyükyılmaz’ın iddialarının gerçek olmadığı saptanmıştır.

Büyükyılmaz’ın iddialarının içinde tek doğru vardır o da dün gece bir gencin Lefkoşa’da durdurulduğudur.,

Ancak bu gencin arabasında bulunan gıda torbalarının Başbakanlık Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi ile hiçbir alakası yoktur.

Dolayısı ile Sayın Büyükyılmaz’ın Başbakanlığın gida ve yardım dağıtımında partizanlık yapıldığı iddiaları gerçek değildir.

Sayın Büyükyılmaz’a Merkezimizin Başkanı Başbakanlık Müsteşarı Sayın Suat Yeldener tarafından bu durumun gerçek olmadığı,kendilerinin bu konudan haberleri bulunmadığı, Başbakanlığın da bu konularda çok hassas olduğu ifade edilmiştir.