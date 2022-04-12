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Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı

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Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı
Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesine göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2. maddesinin (2). fıkrası kapsamına giren Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı mevkiine yarından itibaren Halil Talaykurt’un atanmasına karar verildi.

MEFTUN ORKUN BAŞBAKANLIK DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN ALINDI

Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 3. maddesinin (2). fıkrası uyarınca 4 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı mevkiine atanan Meftun Orkun’un ise yarından itibaren görevinden alınmasına karar verildi.

Orkun, yakın geçmişte Bakanlar Kurulu’nca Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanmıştı.

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