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Başbakanlık depremde kayıplarımızla ilgili son bilgileri paylaştı

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Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan insanlarımızdan 6’sının daha naaşına ulaşıldı.
Başbakanlık depremde kayıplarımızla ilgili son bilgileri paylaştı

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan insanlarımızdan 6’sının daha naaşına ulaşıldı.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’da naaşına ulaşılmış KKTC vatandaşı sayısı 22’ye yükseldiği kaydedildi. 

Yaşanan depremde Türkiye geneli kaybettiğimiz KKTC vatandaşı sayıları illere göre şöyle:

Adıyaman (22 kişi)

Kahramanmaraş (3 kişi)

Hatay (6 kişi)

Osmaniye (1 kişi)

Toplam (32 kişi)

Türkiye geneli hala ulaşılmaya ve kurtarılmaya çalışılan KKTC vatandaşı sayıları illere göre aşağıdaki gibidir;

Adıyaman (13 kişi)

Hatay (3 kişi)

Toplam (16 kişi)

Arama kurtarma ekiplerimiz depremin yaşandığı ilk günden bu güne tüm gücünü ve imkanlarını seferber ederek çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca, naaşları bulunan ve kimlik tespitleri yapılan vatandaşlarımızı ülkelerine getirmeye başlamış durumdayız. Türkiye’den dün akşam getirilen 10 vatandaşımızın isimleri şöyle:

1- İbrahim Yakula (Müdür Muavini)

2- Pamir Konuklu (Çalıştırıcı)

3- Doruk Akın (Öğrenci)

4- Özgür İçme (Öğrenci)

5- Lavin Kalaycı (Öğrenci)

6- Duygu Bolsoy Kalaycı (Veli)

7- Fahri Arkar (Çalıştırıcı)

8- Alp Akın (Öğrenci)

9- Mert Niyazi Topukçuoğlu (Öğrenci)

10- Kağan Selim İş (Öğrenci)

Başbakanlık yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Yaşamış olduğumuz deprem felaketi süresince gerek toplumsal hassasiyetlere, gerekse yitirdiğimiz insanlarımızın ailelerinin acılarına saygılı şekilde açıklamalar yapmaya azami özen göstermektedir. Bu nedenle naaşlarımız ülkemize gelinceye kadar kimlik bilgilerini kamuoyu ile değil sadece ailelerle paylaşmaya devam edeceğiz."

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