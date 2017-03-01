Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Ocak ayı Hayat Pahalılığı oranını açıkladı

DPÖ 2017 yılı Ocak ayı Hayat Pahalılığı oranını açıkladı

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Ocak ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 2.56 olarak açıkladı.Buna göre bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyonda % 11,64 artış gerçekleşti.

Endekste baz alınan 491 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 116 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.

En yüksek fiyat artışıI yüzde 93.30 oranıyla Sindirim Sistemi İlaçları yüzde 67.63 oranıyla Kabak ve yüzde 47,06 oranıyla yara bandında oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 60 oranıyla Türkiye Cumhuriyeti Piyango Bileti, yüzde 40 oranıyla KKTC Devlet Piyango Bileti ile yüzde 28.19 oranıyla Etek Gabardin Kışlık giysisinde oldu.

Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun, 9’unda artış, 3’ünde ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek artış Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar grubunda oluştu. Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar grubunda özellikle Vidanjör ücreti, Elektrik Faturası ile Su Faturaları gelen zamlar nedeniyle arttı.

İkinci sırada artış gösteren Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda ise Sigaralara yapılan zamlardan dolayı artı değer oluştu.

Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubu da Bulaşık Makinesi, Elektrikli Narenciye Sıkacağı ve Elektrikli Mutfak Robotu fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle üçüncü sırada en çok artış gösteren ana grup oldu.

Ocak ayında endekse yansıyan Dolar, Sterlin ve Euro döviz kurlarının aylık ortalaması artı oldu. BU çerçevede dövize bağlı girdilerde de fiyatlar yükseldi.

Giyim ve Ayakkabı ana grubu başlayan sezon indirimleri nedeniyle en çok düşüş gösteren ana grup olarak endekste yer aldı.

Lokanta ve Oteller ana grubunda kış sezonu nedeniyle Otel Ücretlerindeki fiyat düşüşlerinden dolayı eksi değer gösterdi.

Bu arada Ocak ayı enflasyon oranının geç açıklanmasının nedeninin endeksi kapsayan maddelerde yapılan değişiklilk çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar olduğu öğrenildi.

Daha sonra aylık enflasyon oranları rutin şekilde her ayın ilk günlerinde kamuoyla paylaşılacak.