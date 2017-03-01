 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.980
  • Altın 145,414
  • Dolar 3,6273
  • Euro 3,8220
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHürriyet Gazetesi'nin sahibine zorla getirilme kararı!

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Ocak ayı Hayat Pahalılığı oranını açıkladı

» »
Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Ocak ayı Hayat Pahalılığı oranını açıkladı
DPÖ 2017 yılı Ocak ayı Hayat Pahalılığı oranını açıkladı

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Ocak ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 2.56 olarak açıkladı.Buna göre bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyonda % 11,64 artış gerçekleşti.

Endekste baz alınan 491 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 116 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.

En yüksek fiyat artışıI yüzde 93.30 oranıyla Sindirim Sistemi İlaçları yüzde 67.63 oranıyla Kabak ve yüzde 47,06 oranıyla yara bandında oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 60 oranıyla Türkiye Cumhuriyeti Piyango Bileti, yüzde 40 oranıyla KKTC Devlet Piyango Bileti ile yüzde 28.19 oranıyla Etek Gabardin Kışlık giysisinde oldu.

Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun, 9’unda artış, 3’ünde ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek artış Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar grubunda oluştu. Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar grubunda özellikle Vidanjör ücreti, Elektrik Faturası ile Su Faturaları gelen zamlar nedeniyle arttı.

İkinci sırada artış gösteren Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda ise Sigaralara yapılan zamlardan dolayı artı değer oluştu.

Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubu da Bulaşık Makinesi, Elektrikli Narenciye Sıkacağı ve Elektrikli Mutfak Robotu fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle üçüncü sırada en çok artış gösteren ana grup oldu.

Ocak ayında endekse yansıyan Dolar, Sterlin ve Euro döviz kurlarının aylık ortalaması artı oldu. BU çerçevede dövize bağlı girdilerde de fiyatlar yükseldi.

Giyim ve Ayakkabı ana grubu başlayan sezon indirimleri nedeniyle en çok düşüş gösteren ana grup olarak endekste yer aldı.

Lokanta ve Oteller ana grubunda kış sezonu nedeniyle Otel Ücretlerindeki fiyat düşüşlerinden dolayı eksi değer gösterdi.

Bu arada Ocak ayı enflasyon oranının geç açıklanmasının nedeninin endeksi kapsayan maddelerde yapılan değişiklilk çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar olduğu öğrenildi.

Daha sonra aylık enflasyon oranları rutin şekilde her ayın ilk günlerinde kamuoyla paylaşılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Atun: “yabancı yatırımcıların kuzey Kıbrıs’a gelmelerini fiilen teşvik ediyoruz”01 Mart 2017 Çarşamba 11:01
  • Meclis Genel Kurulu 24 saat ertelendi01 Mart 2017 Çarşamba 10:59
  • Bağımsızlık Yolu AKP hükümeti’nin KKTC’ye artan bir şekilde dayatmalarda bulunduğunu savundu01 Mart 2017 Çarşamba 10:58
  • Meclis yine toplanamadı!01 Mart 2017 Çarşamba 10:39
  • "Özgürgün'ün açıklaması açık çektir"01 Mart 2017 Çarşamba 10:34
  • Hapishanede hırsızlık mı?01 Mart 2017 Çarşamba 10:01
  • Tasarının gerekçesi de açıklandı01 Mart 2017 Çarşamba 09:27
  • “Hem seçim isterler, hem seçim önerisini Meclise getirmezler"01 Mart 2017 Çarşamba 09:16
  • Akıncı Tillerson ile görüştü01 Mart 2017 Çarşamba 09:05
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!01 Mart 2017 Çarşamba 08:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti