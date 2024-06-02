Başbakanlık Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu çalışmalarına başladı

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Kurum, bir yandan kadrolarını oluştururken, diğer yandan da çalışmalarına devam ediyor. Başbakanlık Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Başkanı M. Mesut Ener yapılan çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

“TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan vekili Sayın Yusuf Tancan ve ekibi tarafımıza bir nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu ziyarette kurumumuzun hayata geçireceği projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Amacımız dijital dönüşümle ülkemize değer katan bir kurum yaratmaktır. Bu amaçla, TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TC Maliye Bakanlığı, KKTC Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası, TÜRKSAT ve TÜBİTAK ile görüşmeler gerçekleştirdik. Yapılan istişare toplantıları sonucu Maliye Bakanlığımız ile Başbakanlık Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu’nun ortak hayata geçireceği Muhasebat Programı Projesi’nin ilk adımı atılmıştır. Muhasebat programı projesi ile Maliye Bakanlığımızın sunduğu birçok hizmet online olarak verilebilecektir. Böylelikle vatandaşların da gündelik hayatına dokunarak, dijital dönüşüm sayesinde önemli kolaylıkların sağlanarak daha kaliteli bir teknoloji hizmeti sunmayı hedeflemekteyiz”